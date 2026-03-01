Hezbollah deschide frontul libanez. Israel lovește Beirutul și Teheranul

Atacul cu rachete și drone revendicat de Hezbollah a declanșat lovituri israeliene „în tot Libanul”, inclusiv în suburbia sudică a Beirutului, pe fondul raidurilor asupra Teheranului și al scumpirii bruște a petrolului.

În noaptea de duminică spre luni, conflictul declanșat de escaladarea din Iran s-a extins vizibil pe axa Liban–Israel. Hezbollah a anunțat că a vizat Israelul cu „rachete și drone”, prezentând tirurile drept represalii pentru moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei în loviturile americano-israeliene, scrie „Le Monde” (Franța).

Israelul a răspuns rapid, anunțând atacuri împotriva Hezbollah „în tot Libanul”. În zona Dahieh – suburbia sudică a Beirutului, considerată bastion al grupării – au fost raportate explozii multiple și lovituri aeriene descrise drept unele dintre cele mai intense din ultimii ani, pe fondul unor avertismente de evacuare transmise către populație, relatează „Reuters” (Marea Britanie).

La Beirut, premierul libanez Nawaf Salam a condamnat tirurile de peste graniță, calificându-le drept „iresponsabile”, într-un semnal de tensiune internă într-o țară prinsă între riscul unui nou război și presiunea actorilor regionali.

În paralel, pe frontul iranian, relatările din fluxurile de știri indică noi lovituri asupra Teheranului și o intensificare a schimburilor de foc la nivel regional, cu ecouri inclusiv în statele din Golf. Un episod care a atras atenția aliaților occidentali: Marea Britanie a raportat o „lovitură de dronă probabilă” asupra bazei RAF Akrotiri din Cipru, fără victime raportate imediat.

Escaladarea s-a văzut imediat și pe piețe. Prețul petrolului a crescut puternic la începutul săptămânii, traderii mizând pe riscuri majore pentru rutele maritime din regiune și pentru aprovizionare, în special în jurul Strâmtorii Ormuz.

Cu aceste devoltări, conflictul nu mai arată ca o confruntare limitată la Iran, iar extinderea spre Liban adaugă un al doilea teatru cu potențial exploziv – militar, politic și economic.