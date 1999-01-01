Homari, crab regal și fripturi: cum a cheltuit Pentagonul 93 de miliarde de dolari într-o lună

Potrivit unei analize realizate de site-ul de investigații Open the Books, preluată de Rai News, Departamentul Apărării al SUA a cheltuit aproximativ 9 milioane de dolari pe crabi și homari.

Aceste cheltuieli fac parte dintr-un total de 93 de miliarde de dolari cheltuiți într-o singură lună, septembrie 2025.

Open the Books, o organizație guvernamentală de supraveghere cunoscută pentru investigarea finanțelor publice americane, a examinat contractele și cheltuielile Pentagonului, iar la începutul lunii martie a publicat raportul.

Cheltuielile se concentrează pe luna septembrie 2025, ultima lună a anului fiscal federal american (care se desfășoară din octombrie până în septembrie), cand au fost plătiți mai exact, 2 milioane de dolari pentru crabul regal din Alaska și 6,9 milioane de dolari pentru cozile de homar, precum și 15,1 milioane de dolari pentru fripturi de vită. Motivul? Regula „folosește-i sau pierde-i”: având în vedere că fondurile necheltuite se întorc la Trezorerie, riscând viitoare reduceri bugetare, spre sfârșitul anului, Pentagonul accelerează achizițiile.

Din același raport aflăm că au fost cheltuiți 124.000 de dolari pentru noi aparate de înghețată și 139.224 de dolari pentru comenzi de gogoși, iar în septembrie, Hegseth a autorizat cheltuieli de aproape 100.000 de dolari pentru un pian cu coadă marca Steinway & Sons cu care a mobilat casa șefului de Stat Major al Forțelor Aeriene.

Sub conducerea secretarului Apărării (sau Războiului, așa cum și-a schimbat numele administrația Pete Hegseth, numit de președintele Donald Trump, numai în acea lună departamentul a cheltuit 90 de miliarde de dolari pe granturi și contracte, depășind bugetele anuale ale unor națiuni precum Israelul sau Italia. Acesta nu este un caz izolat: cheltuieli similare pentru homari avuseseră loc și în primăvara anului 2025.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA