Comunismul a adus insula la sapă de lemn. Stângiștilor americani le pasă acum doar pentru că au un motiv de a-l blama pe Trump, se arată într-un editorial publicat în Washington Post.

Stângiști de prin toată lumea au descins în acest weekend în Cuba pentru un sejur „umanitar” menit a protesta contra blocadei petroliere americane - și și-au jucat perfect rolul de idioți utili. Nimic nu denotă mai multă solidaritate decât să te duci într-o țară ajunsă la sapă de lemn și să te cazezi la un hotel de cinci stele.

Sute de delegați din zeci de țări au adus câteva tone de alimente, medicamente și alte provizii pe insulă, care se luptă acum cu o criză energetică.

Cea mai bună cale de a ajuta poporul cubanez ar fi, firește, să-l eliberăm de acea dictatură care de peste jumătate de secol se dovedește incapabilă a-i satisface nevoile. Însă pleiada de activiști a fost mai interesată să atace America.

Fostului lider laburist britanic Jeremy Corbyn i s-au alăturat grupări radicale precum Code Pink și Forumul Popular, ultima având legături cu Partidul Comunist din China. Deputata democrată din Minnesota Ilhan Omar n-a putut participa la excursie, dar este „incredibil de mândră” că fiica ei activistă s-a dus. Unul dintre cei mai faimoși participanți e o celebritate a internetului cunoscut mai ales pentru că laudă diverși dictatori în timp ce se joacă pe calculator.

Realitatea e aceea că SUA nu i-au făcut Cubei nici de departe atât rău cât i-a făcut dictatura comunistă. Regulile Departamentului de Stat le „interzic în general persoanelor care fac obiectul jurisdicției americane” să se cazeze la proprietăți deținute ori controlate de guvernul cubanez sau de funcționarii acestuia. Și pe bună dreptate: Cuba este un sponsor statal al terorismului și zdrobește dizidența politică.

Peste un milion de cubanezi s-au refugiat din țară după 2021, când regimul Castro a reprimat un protest izbucnit pe fondul unei crize economice grave. Dacă acești turiști socialiști învinovățesc sancțiunile americane pentru declinul insulei, poporul cubanez își învinovățește în proporție copleșitoare proprii conducători pentru modul în care au dirijat economia după 1959 și abia mai apoi embargoul. S-ar putea de asemenea ca poporul cubanez să nu-i aprecieze pe acești indivizi care vin pe insulă să susțină o dictatură, bucurându-se concomitent de un concert și autocare cu aer condiționat.

Președintele Donald Trump a vehiculat ideea preluării insulei, iar administrația lui vizează în mod fățiș o schimbare de regim. Casei Albe nu-i pasă de răspândirea democrației într-atât cât își dorește un regim mai binevoitor. Și totuși, nici vizitatorii socialiști ai insulei nu s-au aflat acolo tocmai pentru a sprijini democrația.

Adevărul este acela că acestor activiști le pasă acum de cubanezi doar pentru că au ocazia de a perora contra Americii. Trucul publicitar ar fi fost însă mai convingător dacă s-ar fi abținut de la petreceri.

sursa: /RADOR RADIO ROMÂNIA