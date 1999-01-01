Ministrul Energiei din Qatar a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea "prăbuși economiile mondiale", prevăzând că toate țările exportatoare de energie din Golf vor opri producția în câteva săptămâni.

Ministrul Energiei din Qatar a mai avertizat că oprirea producției va împinge prețurile petrolului la 150 de dolari pe baril, scrie publicația italiană Il Messaggero..

Ministrul Saad al-Kaabi a declarat pentru Financial Times că, chiar dacă războiul se va încheia imediat, ar fi nevoie de "săptămâni sau luni" pentru ca Qatarul să revină la un ciclu normal de livrare în urma unui atac cu drone iraniene asupra celei mai mari centrale de gaze naturale lichefiate a sa.

Qatarul, al doilea cel mai mare producător de GNL din lume, a fost nevoit să declare forță majoră săptămâna aceasta în urma atacului asupra instalației sale de la Ras Laffan. Deși Qatarul exportă doar o mică parte din gazele sale către Europa, ministrul Energiei a declarat că acest continent va suferi pagube semnificative, deoarece cumpărătorii asiatici îi depășesc pe europeni pentru gazele disponibile, iar alte țări din Golf nu își vor putea îndeplini obligațiile contractuale.

"Ne așteptăm ca toți cei care nu au invocat forța majoră să o facă în următoarele zile, până când situația va fi rezolvată. Toți exportatorii din regiunea Golfului vor trebui să invoce forța majoră", a afirmat Kaabi. "Dacă nu o fac, la un moment dat vor trebui să plătească consecințele legale, iar aceasta este alegerea lor".

Comentariile lui Kaabi reflectă îngrijorarea crescândă în Golf cu privire la repercusiunile economice ale războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, care a devastat regiunea bogată în petrol. "Acest lucru va prăbuși economiile mondiale", a spus el.

"Dacă acest război continuă încă câteva săptămâni, creșterea PIB-ului la nivel mondial va avea de suferit.

Prețurile la energie vor crește pentru toată lumea. Va exista o penurie a anumitor produse și va exista o reacție în lanț a fabricilor incapabile să aprovizioneze". Kaabi a spus că, deși nu au existat daune la activitățile offshore din Qatar, consecințele de la sol sunt încă evaluate.

"Nu știm încă amploarea pagubelor, deoarece acestea sunt încă în fază de evaluare. Nu este încă clar cât timp va dura repararea lor", a afirmat. Dezvoltarea de 30 de miliarde de dolari a Qatarului pentru a crește capacitatea de producție a vastului său zăcământ de gaze North Field de la 77 de milioane la 126 de milioane de tone pe an până în 2027 va fi de asemenea amânată, a adăugat Kaabi. Prima producție ar trebui să înceapă în al treilea trimestru al acestui an.

"Cu siguranță va încetini toate planurile noastre de expansiune", a spus Kaabi. "Dacă ne-am întoarce peste o săptămână, efectul ar putea fi minim; dacă ar dura o lună sau două, ar fi diferit.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA