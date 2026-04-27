În Israel, opoziția se unește împotriva lui Netanyahu, dar rămâne ancorată la dreapta

Fostul prim-ministru Naftali Bennett și liderul opoziției Yair Lapid au anunțat formarea unei coaliții pentru a încerca să-l înlăture pe actualul prim-ministru, la alegerile care vor avea loc până în octombrie, potrivit Liberation.

Mult timp, opoziția israeliană a părut paralizată, blocată în propriile calcule și incapabilă să ofere o alternativă la puterea lui Benjamin Netanyahu în perspectiva alegerilor legislative care vor avea loc, conform legii, până la 26 octombrie.

Până la o schimbare bruscă, produsă duminică, 26 aprilie, când, în cadrul unei conferințe de presă transmise în direct pe canalele israeliene, Naftali Bennett și Yair Lapid și-au oficializat alianța.

Primul, provenit din sionismul religios și fost consilier apropiat al premierului israelian, apare astăzi în sondaje ca fiind singurul candidat capabil să-l învingă la reînnoirea Knessetului, parlamentul israelian. Alături de el, Lapid, fostă vedetă de televiziune devenit lider al partidului centrist Yesh Atid, conduce acum opoziția.

Dar Naftali Bennett și Yair Lapid reprezintă și o veche alianță, cea care, în 2021, a dus la formarea „guvernului schimbării”, o scurtă paranteză în lunga domnie a lui Netanyahu. Amândoi au condus țara din iunie 2021 până în iunie 2022, la conducerea unei coaliții la fel de eterogene pe cât a fost de efemeră.

Partidele arabe israeliene, lăsate deoparte

Îmbrățișări demonstrative și dorința de a afișa un front unit, în ciuda „numeroaselor divergențe din trecut”, după cum au recunoscut chiar ei: pe rând, cei doi au prezentat principalele direcții ale programului noului lor partid, numit „Împreună”.

„Urgența este să reparăm societatea israeliană”, a declarat Naftali Bennett, descriind o țară polarizată și fragmentată, care trebuie acum reunificată. „80% dintre israelieni sunt de acord asupra a 80% dintre subiecte”, a insistat el.

Această unitate exclude însă partidele arabe israeliene, care reprezintă aproape 21% din populație. În cadrul conferinței de presă, întrebările jurnaliștilor au readus tema în centrul dezbaterii: deși ocupă în prezent 15 din cele 120 de locuri din Knesset, partidele arabe sunt încă percepute de o mare parte a opiniei publice israeliene drept parteneri inacceptabili pentru o alianță. Întrebat despre o eventuală cooperare cu acestea, Naftali Bennett a fost categoric: „Fără partide non-sioniste.” Cu alte cuvinte, formațiunile arabe nu vor face, cel mai probabil, parte din acest „Împreună”.

Ziua de duminică a dezvăluit adevărata natură a alternativei la Benjamin Netanyahu: departe de speranțele susținătorilor păcii, aceasta reflectă realitatea unei societăți israeliene profund transformate după 7 octombrie.

„Dreaptă liberală și sionistă”

Astăzi, ceea ce divizează societatea israeliană – și ceea ce Bennett și Lapid doresc să repare – nu ține de soarta palestinienilor sau de anexarea de facto a Cisiordaniei. Liniile de conflict sunt altele: împărțirea poverii militare, menținerea caracterului democratic (în interiorul frontierelor din 1967) și apărarea unei societăți care se revendică liberală, atașată drepturilor individuale și luptei împotriva corupției. O „dreaptă liberală și sionistă”, după propriile lor cuvinte.

În esență, se conturează o singură întrebare: ce tip de dreaptă va ieși din urne? O dreaptă radicală, mesianică și lipsită de rețineri sau o dreaptă liberală, care mai respectă regulile jocului democratic?Indiferent de rezultatul viitoarelor alegeri, un lucru pare clar: niciunul dintre cele două tabere nu va susține crearea unui stat palestinian. „Nu vom ceda niciun centimetru inamicului”, a afirmat Naftali Bennett.

Această alianță are totuși meritul de a oferi, pentru prima dată, o direcție concretă opoziției israeliene. Ea marchează începutul formării unui bloc structurat, condus de un lider suficient de puternic în sondaje pentru a reprezenta o alternativă credibilă la puterea actuală. Succesul său va depinde de capacitatea de a coagula sprijinul. Iar într-o societate atât de polarizată precum cea a Israelului după 7 octombrie, misiunea sa pare un adevărat efort sisific.

