În Liban, Hezbollah iese din acest război "semnificativ mai sigur pe el"

"Partidul lui Allah" consideră că a ieșit întărit din ultimele trei luni de conflict ca urmare a "rezistenței" sale și eforturilor diplomatice ale Teheranului, care au impus un armistițiu în sudul Libanului.

Însă Israelul nu are nicio intenție de a se retrage din teritoriile pe care le ocupă. Autoritățile libaneze continuă să caute dialogul cu statul israelian, scrie COURRIER INTERNATIONAL.

"Am sentimentul că Hezbollah este din nou în vârf". Aceasta este, în orice caz, opinia exprimată de Mohsen Abou Zeinab, un tâmplar în vârstă de 47 de ani din sudul Libanului, care și-a pierdut casa, satul și mai multe rude în bombardamentele israeliene.

"Credința sa reînnoită reflectă starea de spirit care predomină în cadrul Hezbollah și printre susținătorii săi după acordul interimar încheiat între Washington și Teheran" menit să pună capăt războiului care a cuprins Orientul Mijlociu în ultimele trei luni, scrie corespondentul Financial Times la Beirut.

La aproape doi ani după ce a suferit cele mai grele pierderi, culminând cu operațiunea pagerelor și eliminarea liderului său carismatic, Hassan Nasrallah, "Partidul lui Allah" a ieșit din această perioadă "semnificativ mai sigur pe el". Acest lucru se datorează, în primul rând, protectorului său iranian, care a făcut o "demonstrație izbitoare de sprijin" și, în al doilea rând, "performanței sale pe câmpul de luptă" împotriva Armatei israeliene.

Statul israelian a fost forțat să accepte un armistițiu, care pare să se mențină la începutul acestei săptămâni, și crearea unei "celule de gestionare a conflictelor" pentru Liban - excluzând Israelul - în urma primei zile de negocieri dintre Statele Unite și Iran, duminică.

Complotul "a eșuat"

Potrivit cotidianului libanez L’Orient-Le Jour, procesul care a avut loc între Washington și Teheran dezvăluie "o dorință americană de a construi acorduri durabile cu Iranul, menite să acopere toate problemele regionale".

Prin urmare, în ceea ce privește organizația șiită armată pro-Teheran, negocierile cu Iranul s-ar putea concentra pe "transformarea [...] acesteia într-un partid politic și social, liber de orice activitate militară".

În orice caz, Hezbollah jubilează. "Complotul americano-israelian" de "eliminare a Hezbollah-ului a eșuat", a exclamat secretarul său general, Naim Qassem, conform ziarului libanez Al-Akhbar, apropiat de Hezbollah, și care a ținut numeroase discursuri în ultimele zile cu ocazia Ashura, una dintre principalele sărbători anuale ale șiismului.

El a adăugat că "inamicul va părăsi tot teritoriul nostru", respingând orice "zonă de securitate israeliană" în sudul Libanului și denunțând negocierile israeliano-libaneze - programate să fie reluate săptămâna aceasta la Washington - "numindu-le o capitulare în fața dictatelor americane, care subminează suveranitatea libaneză și servesc interesele israeliene", a scris Al-Akhbar într-un alt articol.

Chestiunea libaneză "prea încâlcită pentru a fi rezolvată"

Sudul Libanului a cunoscut o perioadă de acalmie de duminică, după două zile de violențe care au dus la amânarea temporară a negocierilor dintre SUA și Iran.

"Luptele au încetat sâmbătă la prânz, după ce liderii politici israelieni au ordonat IDF să înceteze focul, aparent sub presiunea intensă din partea Statelor Unite, care se temeau de eșecul negocierilor cu Iranul", scrie Times of Israel.

Dar situația rămâne extrem de fragilă. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, precum și ministrul său al apărării, Israel Katz, au afirmat că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului "atâta timp cât va fi necesar".

O retragere "nu se află în prezent pe ordinea de zi", afirmă "Israel Hayom", adăugând că acțiunile armatei israeliene se limitează la "eliminarea diferitelor tipuri de amenințări și finalizarea dezmembrării infrastructurii Hezbollah în zona de la sud de 'linia galbenă' trasată de Israel în sudul Libanului".

Confruntat cu acest impas, "frontul libanez [...] a devenit prea încâlcit pentru a fi rezolvat, chiar și printr-un acord preliminar între Statele Unite și Iran", scrie un editorialist în ziarul libanez "An-Nahar".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA