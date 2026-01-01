În Turcia, peste 250 de scriitori denunță un sistem judiciar controlat de guvern

Într-o declarație comună, 262 de autori, inclusiv Asli Erdogan și Buket Uzuner, reacționează la respingerea de către instanțe a lui Özgür Özel, liderul ales al principalului partid de opoziție, Partidul Popular Republican, scrie Le Monde.

Peste 250 de scriitori turci au condamnat, într-o declarație comună, "practicile antidemocratice" ale sistemului judiciar din Turcia, care l-a înlăturat pe liderul ales al principalului partid de opoziție.

"Partidul de guvernământ a dar o nouă lovitură drepturilor noastre constituționale fundamentale printr-un sistem judiciar pe care îl controlează", au acuzat 262 de scriitori, inclusiv autori renumiți precum Asli Erdogan și Buket Uzuner, într-o declarație comună.Partidul Popular Republican (CHP), cel mai vechi partid politic din Turcia, a fost zdruncinat de o decizie judecătorească din 21 mai care a anulat alegerile primare interne din 2023 care l-au adus pe Özgür Özel în fruntea partidului și l-au repus în funcție pe rivalul său învins, Kemal Kiliçdaroglu.

Poliția a luat cu asalt de atunci sediul CHP din Ankara și i-a expulzat pe susținătorii lui Özel. Sâmbătă, Kemal Kılıçdaroğlu s-a dus acolo pentru a poza pentru fotografi, așezat la biroul său cu o copie a statutului partidului expusă vizibil în fața sa.

Potrivit susținătorilor lui Özgür Özel, decizia instanței turce este motivată politic și vizează slăbirea opoziției înaintea următoarelor alegeri programate pentru 2028, în beneficiul Partidului pentru Dreptate și Dezvoltare (AKP, islamist-conservator) al președintelui Recep Tayyip Erdogan.

"Ca scriitori din Turcia, ne opunem acestor încălcări sistematice ale legii care încalcă voința poporului și dreptul de a vota și de a fi ales", se arată în declarație.

"Spunem nu practicilor antidemocratice care vizează liberul nostru arbitru, speranța și simțul nostru de dreptate și care are ca obiectiv crearea unei Turcii fără alegeri", au adăugat scriitorii.

Sâmbătă, în timp ce domnul Kilicdaroglu vizita sediul CHP din Ankara, liderul partidului demis s-a adresat miilor de oameni prezenți la un miting, cerând un congres imediat al partidului.Özgür Özel și-a condus apoi susținătorii în fruntea unui marș către mausoleul lui Mustafa Kemal Ataturk, fondatorul Turciei moderne.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA