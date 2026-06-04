"Înfrângerea ne așteaptă în 2036 și colonizarea în 2050" - scenariul ultranaționaliștilor ruși

Malofeev și Dughin au prezentat trei scenarii pentru Rusia până în 2050 la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, scenarii care includ prăbușirea UE și folosirea armelor nucleare, potrivit La Razon.

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg este marea vitrină a lui Vladimir Putin. La această reuniune anuală a elitei economice și intelectuale ruse, la care au fost invitați politicieni europeni și membri ai administrației Donald Trump, sunt conturate scenariile economice și geopolitice viitoare ale Rusiei. Anul acesta, au participat câțiva reprezentanți proeminenți ai ultranaționalismului rus, inclusiv Konstantin Malofeev, un oligarh cu legături cu Kremlinul, care a prezentat un raport al Institutului Țargrad despre viitorul Rusiei; și sociologul și gânditorul Aleksandr Dughin, cunoscut drept ideologul lui Putin.

La aceeași sesiune au participat și Gheorghi Filimonov, guvernatorul regiunii Vologda; Aleksei Komisarov, rectorul Academiei Ruse de Economie Națională; și Andrei Bezrukov, fost agent al SVR, serviciul de informații externe al Rusiei. Discuția – moderată de Malofeev – a prezentat trei scenarii pentru Rusia în 2036 și 2050: un scenariu bun, un scenariu intermediar și un scenariu rău, fiecare cu amenințări diferite, clasificate în cinci domenii: geopolitică, ideologie și politică, demografie, economie și tehnologie.

Scenariul "bun" schițat în raportul menționat anterior de Institutul Țargrad – un think tank ultranaționalist finanțat de Malofeev și condus de Dughin – include ocupația rusă a Kievului, Odesei, Harkivului și a altor orașe ucrainene, precum și prăbușirea Uniunii Europene până în 2036. Acest scenariu prevede sfârșitul lumii unipolare conduse de SUA și poziționarea Rusiei ca unul dintre centrele decisive ale noii ordini mondiale. În cadrul acestei ipoteze, Malofeev vede utilizarea armelor nucleare ca o posibilitate în cazul în care războiul din Ucraina ajunge în impas.

Scenariul "rău" ar implica o înfrângere militară rusă în Ucraina, intrarea Kievului în NATO și pierderea influenței ruse în spațiul post-sovietic. "Înfrângerea ne așteaptă în 2036, iar colonizarea Rusiei în 2050", a declarat Malofeev în declarațiile sale privind acest al doilea scenariu ipotetic, potrivit mai multor instituții media rusești.

În scenariul "intermediar", pe care Malofeev l-a numit "scenariul inerțial", Rusia ar evita colapsul, dar nu ar reuși să se afirme într-o lume în care dominația Statelor Unite și a Chinei ar deveni din ce în ce mai pronunțată. Potrivit acestei perspective, conflictul cu Ucraina se va îngheța în 2036, iar amenințarea unui război mondial va persista. "Până în 2050, ne vom confrunta cu hegemonia americană și chineză. Dacă nu câștigăm războiul, atunci, în orice caz, va fi o lume diferită, în care rolul Chinei va fi poate mai mare decât cel al Statelor Unite. Vom fi o țară secundară", a spus Malofeev.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a descris aceste scenarii drept "extreme și nerealiste" și a remarcat că acestea diferă probabil semnificativ de pozițiile Kremlinului. Interesant este că radicalismul care emană din tezele lui Dughin și Malofeev ar putea face ca deciziile lui Putin să pară moderate.

Malofeev și Dughin aparțin uneia dintre facțiunile ultranaționaliste ale Rusiei care susține în mod clar continuarea războiului în Ucraina. Dughin, a cărui fiică a fost ucisă într-un atac atribuit forțelor ucrainene, consideră că acest război nu mai este un conflict regional, ci o bătălie decisivă între două modele de civilizație: lumea liberală occidentală versus viziunea unei lumi multipolare conduse de mari națiuni civilizate, în care include Rusia, China, India, lumea islamică și Occidentul, dar ca un bloc separat.

La rândul său, Dughin a dezvăluit la forum că acest raport a fost deja prezentat la Academia Statului Major General din cadrul Ministerului Apărării din Rusia. Vorbind la modul mai general, gânditorul a afirmat că Rusia implementează deja unele dintre transformările pe care le consideră necesare, dar a criticat procesul ca fiind "prea lent" și măsurile actuale ca fiind insuficiente pentru a face față provocărilor țării. Gânditorul rus a afirmat că una dintre principalele amenințări este decalajul tehnologic militar și a pledat pentru transformarea Rusiei într-un lider în acest domeniu, "dar obstacolele încă există".

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA