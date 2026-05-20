Într-o a doua rundă a războiului, Iranul intenționează să riposteze

Adversarii din Golful Persic ar putea fi atacați având în vedere că Teheranul își pregătește rachetele și mobilizează civilii, scrie The Telegraph.

Iranul se pregătește în vederea reluării războiului, iar vecinii săi din Golful Persic se află în vizor.

Recente dezvăluiri din partea serviciilor americane de informații demonstrează că, la începutul războiului din acest an, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au atacat în secret Iranul.

Dezvăluirile au schimbat pregătirile armatei Iranului.

Conductele și puțurile de petrol din Arabia Saudită și din alte state din zona Golfului Persic, blocarea Strâmtorii Bab el-Mandeb și pregătirea celor mai puternice rachete ale Iranului – toate astea se înscriu în planurile liderilor de la Teheran.

Schimbarea de macaz a Iranului a devenit evidentă în această săptămână, după ce, marți, Donald Trump și-a amânat atacul plănuit, la cererea unor lideri din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, care au susținut că un acord ar putea fi convenit peste câteva zile.

Analiștii estimează că amânarea s-ar datora temerilor unor oficiali arabi, ei gândindu-se că forțele lor ar putea fi atacate direct, și nu doar prin intermediul bazelor americane de pe teritoriul lor.

Mobilizarea militară a Iranului nu implică doar forțele armate, ci și pe civili.

În cursul unor transmisiuni în direct, televiziunea de stat, de obicei belicoasă, a transmis în direct trageri cu pistoale-mitralieră AK-47 și i-a învățat pe telespectatori cum să mânuiască armele, arătându-le cum să le încarce, cum să plaseze gloanțele și cum să-și păstreze linia de ochire.În piețele publice din Teheran, au apărut chioșcuri publice cu armament, iar moscheile din diverse orașe găzduiesc ședințe de instrucție pentru cetățeni, inclusiv pentru copii.

Directorul adjunct al televiziunii de stat, Mohsen Barmehani, a susținut că asemenea emisiuni reprezintă o adaptare necesară la „condițiile de război”.

„Familiarizarea cu armamentul nu reprezintă doar un simbol al războiului și al hotărârii de a lupta, ci are și aspecte de ordin educativ, cultural și instructiv”, a subliniat Barmehani.Yadollah Javani, adjunctul șefului politic al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a declarat că reluarea atacurilor SUA va provoca niște „pierderi mai grele comparativ cu cele din trecut”, iar „ieșirea din război nu va mai fi la fel de ușoară ca în faza anterioară”.

El a pretins că cele 40 de zile de război au întărit fundamental poziția strategică a Iranului, mobilizând populația țării și asigurând controlul efectiv asupra Strâmtorii Ormuz, „depășind cu mult armamentul nuclear” ca impact strategic.

Potrivit unor informații secrete recent dezvăluite de serviciile americane de spionaj, Teheranul și-a reluat accesul operațional la 30 din cele 33 de ansambluri cu rachete aflate în apropierea sau în jurul strâmtorii.Deși Statele Unite au susținut că distrugerile sunt mari, estimările demonstrează că Iranul și-a păstrat aproximativ 70% din stocurile de rachete deținute înaintea războiului, precum și lansatoare mobile.

Acțiunile Iranului sugerează că forțele sale se pregătesc mai degrabă în vederea unor iminente lupte decât în vederea unei păci prelungite.În această săptămână, unitatea Mohammad Rasoul Allah din cadrul Forțelor Revoluționare Islamice – o formațiune răspunzând de securitatea Teheranului și a împrejurimilor capitalei – a participat la niște manevre menite „să facă față oricăror acțiuni venite din partea inamicului”.

Manevrele au vizat două scenarii, respectiv, respingerea forțelor americano- israeliene, dar, în același timp, și înăbușirea unor eventuale revolte la nivelul țării.În cadrul unor manevre de cinci zile ale milițiilor Basij, desfășurate în capitală, forțele paramilitare au fost instruite în vederea „oricăror operațiuni, oriunde și în orice moment”.

Manevrele au simulat scenarii de război îndreptate direct împotriva „forțelor americano-israeliene inamice”.Armata iraniană a programat manevre și în portul Majshahr, aflat la 100 km. de Insula Bubiyan, aparținând Kuweitului.

În această săptămână, amiralul Shahram Irani, comandantul forțelor navale iraniene, a anunțat că o serie de submarine având la bord rachete cu rază lungă au fost lansate în apele din jurul Strâmtorii Ormuz și sunt pregătite să riposteze.Iranul a lărgit totodată și definirea zonei din jurul Strâmtorii Ormuz, după cum afirmă agenția Fars News, citând oficiali din cadrul Forțelor Revoluționare Islamice.

În prezent, Teheranul pretinde că ar controla apele de lângă Jask, de pe estul coastei, până la Insula Siri, aflată în vest.Toate aceste demersuri sugerează că Teheranul este pregătit în vederea oricărui scenariu posibil.Alții interpretează această militarizare drept un mesaj strategic, respectiv, demonstrația unei hotărâri, dar și un pariu legat de speranța ca lui Trump să îi piară cheful de a prelungi războiul.

Pentru familiile iraniene care văd la televizor arme de foc și comandanți care pregătesc submarine de luptă, întrebarea nu mai este însă dacă războiul se va relua, ci când anume.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA