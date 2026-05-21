Iranul amenință că va aplica tarife cablurilor de internet din Ormuz - riscuri pentru Europa

Într-o nouă încercare de a pune presiune economică asupra Occidentului, Iranul ia în considerare impunerea unor „taxe de acces” pentru cablurile de internet submarine care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Planul a fost relatat pentru prima dată de agenția de știri Tasnim, care este legată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Rămân însă întrebări cu privire la cine ar plăti aceste taxe și ce servicii ar fi afectate.

Din punct de vedere logistic, companiile care operează cablurile sub strâmtoare ar fi obligate să plătească o „taxă de acces” Iranului, relatează Euronews.

Din punctul de vedere al reglementărilor, planul ar impune giganților tehnologici precum Google, Meta, Microsoft și Amazon să respecte ceea ce au fost descrise în linii mari drept „legile Iranului”.

În plus, Republica Islamică ar putea prelua controlul asupra întreținerii cablurilor în Strâmtoarea Ormuz și ar putea impune taxe suplimentare, ceea ce ar putea genera Iranului venituri de până la 13 miliarde de euro.

De la Marea Egee până în Spania: Care este rolul Europei?

Potrivit Forumului Submarin de Telecomunicații, companii europene din țări precum Italia, Grecia și Regatul Unit fac parte din consorțiul care operează cel puțin patru cabluri care trec pe sub Ormuz. Două dintre aceste cabluri sunt deosebit de importante, deoarece leagă Asia de Europa.

Primul este Asia Africa Europe-1 (AAE1), deținut de Retelit din Italia și OTEGLOBE din Grecia.

Al doilea, PEARLS/2Africa, parte a celui mai mare sistem de cabluri submarine din lume, trece pe sub Sicilia înainte de a ajunge la Genova, Marsilia și Barcelona.

Unii susțin că, dacă țara ar impune efectiv tarife, consecințele ar merge mult dincolo de infrastructura de telecomunicații și ar putea afecta comerțul global, dreptul maritim, strategiile militare, guvernanța internetului și echilibrul de putere între marile puteri.

„Instituțiile financiare europene, furnizorii de servicii cloud, companiile de telecomunicații și multinaționalele se bazează în mare măsură pe rețelele de cabluri submarine cu latență redusă pentru tranzacțiile bancare, serviciile digitale, comerțul cu energie și activitățile industriale”, a declarat pentru Europe in Motion Meredith Primrose Jones, directoarea departamentului de geopolitică și securitate la risc și consultanță pentru conformitate Leidra.

„Orice creștere a riscului politic în jurul Strâmtorii Ormuz ar putea mări costurile de conectivitate, încetini proiectele de infrastructură și crea vulnerabilități suplimentare pentru economia digitală a Europei, exact în timp ce regiunea încearcă să își consolideze reziliența tehnologică și autonomia strategică”, a adăugat ea.

Alți experți, însă, tind să minimizeze riscul perturbărilor legate de tarife sau chiar al sabotajului fizic al cablurilor.„Capacitatea de lățime de bandă care traversează Strâmtoarea Ormuz reprezintă mai puțin de 1% din capacitatea internațională globală”, a declarat Comitetul Internațional pentru Protecția Cablurilor pentru Europe in Motion.ICPC susține că impactul ar fi limitat chiar și în cazul unei defecțiuni a cablului, datorită sistemelor de rezervă care deservesc regiunea Golfului.

„Multe rețele de cablu care deservesc Golful utilizează structuri ramificate conectate la sisteme internaționale mari de backbone”, a explicat comitetul. „Acest tip de design oferă o flexibilitate operațională și o rezistență mai mare și ajută la minimizarea impactului defecțiunilor singulare.”Comitetul a menționat că defecțiunile cablurilor submarine nu sunt evenimente operaționale neobișnuite.

„În fiecare an, la nivel mondial au loc aproximativ 150-200 de defecțiuni ale cablurilor de telecomunicații submarine, iar 70-80% se datorează mai degrabă activității umane accidentale, cum ar fi pescuitul comercial sau ancorele navelor, decât sabotajului”, a declarat ICPC.

Țări care impun taxe pentru accesul la cablurile submarine

Planul iranian nu ar fi primul de acest fel. Egiptul impune deja taxe pentru utilizarea cablurilor submarine și obține venituri semnificative din acestea pentru modelul său de afaceri în telecomunicații.Un studiu realizat de Submarine Cable Networks între 2000 și 2019 a estimat că, pentru fiecare operator de cablu submarin, costul este de aproximativ 1,5 milioane de euro pentru taxele de întreținere și asistență operațională. Urmare a numărului enorm de cabluri care îl traversează, Egiptul a fost descris ca un centru global de telecomunicații.

Principala diferență față de Ormuz este că prin Egipt cablurile traversează fizic teritoriul său și se bazează pe infrastructura sa terestră.

În Strâmtoarea Ormuz, însă, majoritatea cablurilor nu intră pe teritoriul sau în apele iraniene, ceea ce oferă Teheranului o bază legală insuficientă pentru a impune taxe de acces.Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) protejează fluxurile maritime și navigația internațională în acest sens. Iranul a semnat-o în 1982, însă nu a ratificat-o niciodată.

„Un sistem tarifar unilateral care vizează infrastructura globală de cabluri ar fi, prin urmare, interpretat pe scară largă ca o extindere nejustificată a puterilor unui stat de coastă, în conformitate cu principiile UNCLOS”, a remarcat Jones.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA