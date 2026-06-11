Iranul confirmă închiderea completă a Strâmtorii Ormuz "până la o nouă notificare"

Autoritatea maritimă iraniană a confirmat joi închiderea totală a Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă strategică pentru hidrocarburi, după un anunț al armatei ca răspuns la atacurile aeriane americane.

"Din cauza tensiunilor cauzate de agresiunea forțelor americane în regiune (...), strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până la o nouă notificare", a anunțat Autoritatea Strâmtorilor Golfului Persic (PGSA), organismul responsabil cu gestionarea acestei căi navigabile.

Iranul a blocat strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului, pe 28 februarie, dar până acum, forțele armate iraniene au permis zilnic trecerea a aproximativ douăzeci de nave prin zonă.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA