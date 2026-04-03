Israel atacă un important sit petrochimic iranian după amenințările lui Trump privind infrastructura

Israelul anunță că a atacat un important sit petrochimic iranian, despre care susține că produce jumătate din producția petrochimică a Iranului.

Noul atac în apropiere de orașul de coastă Asaluyeh - centrul industriei gaziere iraniene - vine după ce președintele Donald Trump a amenințat cu atacuri și mai puternice asupra infrastructurii iraniene dacă Strâmtoarea Hormuz nu este deschisă până marți.

Într-o amenințare plină de cuvinte injurioase, Trump a spus: „Marți va fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!!”

Iran a anunțat că șeful serviciilor de informații ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, Majid Khademi, a fost ucis într-un atac americano-israelian luni dimineață.

Între timp, atacurile continuă în întreaga regiune - inclusiv în Iran, Israel și Liban, iar regimul iranian încearcă să mențină controlul asupra populației, informează BBC.

AIEA confirmă atacuri la 75 de metri de centrala nucleară Bushehr

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat luni că atacurile aeriene americano-israeliene au avut loc în apropierea centralei nucleare iraniene Bushehr - inclusiv unul la doar 75 de metri (250 de picioare) de perimetrul amplasamentului.



Organismul de supraveghere atomică al Națiunilor Unite a declarat că concluzia sa se bazează pe o analiză independentă a unor imagini din satelit și pe cunoștințe detaliate despre centrală, notează Deutsche Welle.

Șeful autorității pentru energie nucleară din Iran a criticat AIEA pentru incapacitatea de a acționa în urma atacurilor repetate din apropierea centralei electrice.

Într-o scrisoare adresată directorului general al AIEA, Rafael Grossi, șeful Organizației pentru Energie Atomică din Iran, Mohammad Eslami, a declarat că inacțiunea organismului de supraveghere a ONU „încurajează agresivitatea” și a avertizat că astfel de atacuri riscă eliberarea de materiale radioactive în atmosferă.

Un astfel de eveniment ar putea avea „consecințe ireparabile” pentru oameni, mediu și țările vecine, a spus el.



Eslami a descris atacurile ca o încălcare clară a dreptului internațional și a criticat ceea ce a numit o „lipsă de acțiune decisivă” din partea lui Grossi și a AIEA, spunând că simplele exprimări de îngrijorare au fost insuficiente.

Centrala nucleară Bushehr, singura centrală nucleară din Iran, este situată la aproximativ 760 de kilometri sud de Teheran, în Golful Persic, chiar vizavi de Kuweit și nu departe de insula Kharg, pe care președintele american Donald Trump a amenințat că o va ocupa.



Reactorul rusesc al centralei generează electricitate din 2011. Compania nucleară de stat rusă Rosatom este, se pare, în curs de construire a unui al doilea reactor pentru amplasament.

Președintele Consiliului European avertizează asupra atacurilor asupra infrastructurii civile

Atacurile asupra țintelor civile sunt ilegale, spune președintele Consiliului European, Antonio Costa, și „doar o soluție diplomatică” va pune capăt războiului cu Iranul.



„Orice vizare a infrastructurii civile, și anume a instalațiilor energetice, este ilegală și inacceptabilă”, a declarat António Costa într-o postare pe X.

Declarația sa vine după amenințările președintelui american Donald Trump de a distruge infrastructura iraniană dacă Strâmtoarea Hormuz nu este redeschisă.



Luis Moreno Ocampo, procuror-șef fondator al Curții Penale Internaționale, a declarat anterior pentru BBC că războiul împotriva Iranului echivalează cu o crimă de agresiune, conform dreptului internațional.



Peste 100 de experți în drept internațional au semnat, de asemenea, o scrisoare deschisă în care își exprimă „profunda îngrijorare” cu privire la ceea ce consideră a fi încălcări grave ale dreptului internațional de către SUA, Israel și Iran.

Proiect de propunere de armistițiu

SUA și Iran au primit un proiect de propunere de armistițiu care solicită o încetare a focului timp de 45 de zile și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit unor oficiali anonimi citați luni de agențiile de presă internaționale.

Associated Press relatează că propunerea a venit de la mediatori egipteni, pakistanezi și turci și a fost trimisă duminică seara târziu atât ministrului iranian de externe Abbas Araghchi, cât și trimisului american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff.

Iranul și SUA nu au răspuns încă oficial.

Un oficial iranian a declarat sub acoperirea anonimatului pentru Reuters că Iranul nu va redeschide strâmtoarea ca parte a unui armistițiu temporar și nu va accepta niciun termen limită pentru revizuirea propunerii.