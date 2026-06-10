Israel: Benjamin Netanyahu va candida la următoarele alegeri

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va candida pentru un nou mandat în acest an, și-a anunțat miercuri partidul, după ce președintele american, Donald Trump, a spus că nu știe dacă așa vor sta lucrurile.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri naționale din Israel, care urmează să aibă loc până la sfârșitul lunii octombrie, a anunțat partidul său, Likud.

Într-un scurt comunicat, partidul Likud a arătat că Benjamin Netanyahu va candida la alegerile parlamentare și "cu voia lui Dumnezeu, va câștiga". Data alegerilor nu a fost încă anunțată oficial, dar se așteaptă să aibă loc cândva înainte de octombrie.

Jonathan Karl, corespondentul șef la Washington pentru ABC News, postase anterior pe X un mesaj în care indica faptul că Donald Trump i-a spus că nu știe dacă Benjamin Netanyahu va candida din nou.

"Nu știu, a avut o carieră extraordinară. Vrea să continue?", s-a întrebat președintele american, citat de jurnalist.

Alegerile israeliene care urmează vor fi primele de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a constituit cel mai grav eșec de securitate al guvernului și a precipitat ofensiva israeliană împotriva Fâșiei Gaza.

Un mandat tumultos

Benjamin Netanyahu a avut un mandat tumultos de la revenirea la putere în decembrie 2022, în fruntea celei mai de dreapta coaliții din istoria Israelului. El a trebuit să se confrunte în special cu proteste importante înainte de declanșarea războaielor din Gaza, Liban și Iran.

Potrivit mai multor sondaje, coaliția sa nu ar reuși să obțină o majoritate la următoarele alegeri.

Conform unui sondaj publicat pe 9 iunie de Institutul Israelian pentru Democrație, cu sediul la Ierusalim, 61% din populația israeliană consideră că Benjamin Netanyahu nu ar trebui să candideze la președinție.

Cu toate acestea, sondajele arată, de asemenea, că o potențială coaliție a partidelor de opoziție nu ar obține o majoritate parlamentară decât dacă ar forma o alianță cu partidele arabe, lucru pe care unii l-au exclus deja.

Oficialii americani și israelieni susțin că Donald Trump și Benjamin Netanyahu, care au lansat împreună războiul împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, au în continuare relații strânse, în ciuda tensiunilor ocazionale, în special atunci când locatarul Casei Albe a cerut Israelului să-și limiteze operațiunile militare din Liban, în timp ce Washingtonul negocia un acord de pace cu Teheranul.

Săptămâna trecută, Donald Trump a recunoscut că l-a numit pe Benjamin Netanyahu "al naibii nebun" în timpul unei convorbiri telefonice presărate cu insulte, dar a afirmat că au menținut o relație foarte bună.

Președintele SUA a susținut, de asemenea, apelurile lui Benjamin Netanyahu de a fi grațiat în legătură cu acuzațiile de corupție, pe care prim-ministrul israelian le neagă.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA