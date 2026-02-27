Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că țara sa a lansat un atac ”preventiv” asupra Iranului. El a anunțat, de asemenea, starea de urgență în Israel, în așteptarea unor represalii.

Atacul a fost lansat în coordonare cu SUA, potrivit publicației israeliene Ynet News și CNN.

Presa de stat iraniană a relatat că s-au auzit explozii în estul și nordul Teheranului.

Agenția de presă Fars anunță că explozii s-au auzit în cinci orașe: Teheran, Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah.

Organizațiilor internaționale de știri li se refuză adesea vizele pentru Iran, ceea ce le limitează sever capacitatea de a aduna informații despre ceea ce se întâmplă în interiorul țării, notează BBC.

Trump a anunțat, într-un video postat pe Truth Social, că Statele Unite au lansat "operațiuni majore" în Iran.



Israelienii - pregătiți de represalii



Vineri seara, MAE a anunțat că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul misiunilor diplomatice din Israel și Ramallah.

Decizii similare au luat și alte ambasade occidentale.

Israelul s-a trezit în această dimineață în război cu Iranul pentru a doua oară în mai puțin de un an relatează corespondentul BBC în Orientul Mijlociu.





Plajele din Tel Aviv sunt în mare parte goale în această dimineață de weekend, în timp ce orașul așteaptă răspunsul Iranului. Amintirile sunt proaspete aici după ce rachete balistice iraniene au lovit blocuri de apartamente în timpul Războiului de 12 Zile din iunie anul trecut.

Apărarea aeriană a Iranului a fost grav epuizată în acel război, iar principalele sale situri nucleare au fost grav avariate. Protestele interne și slăbirea grupărilor din regiune pe care le sponsorizează au vulnerabilizat mult Iranul.

Israelul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile în urma atacului asupra Iranului de sâmbătă dimineață, potrivit presei israeliane.

Agenția de știri Tasnim, apropiată de Gărzile Revoluționare Islamice, relatează că spațiul aerian al Iranului a fost, de asemenea, închis.

