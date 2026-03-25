Israelul declară că l-a ucis pe șeful marinei iraniene care supraveghea blocada Strâmtorii Ormuz

Israelul declară că a ucis un șef al marinei iraniene care supraveghea blocada Strâmtorii Hormuz, unul dintre cele mai aglomerate canale de transport petrolier din lume.

Ministrul Apărării, Israel Katz, spune că Alireza Tangsiri a fost „direct responsabil” pentru închiderea efectivă a strâmtorii; premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că uciderea sa este „încă un exemplu” de cooperare dintre SUA și Israel, notează BBC.

Blocada „crește costurile, afectează cererea și contribuie la presiunile inflaționiste” la nivel global.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, spune că Iranul a fost „distrus militar” și că negociatorii săi au „cerut” să se încheie un acord - Iranul a negat că au loc discuții cu SUA.

Miercuri, un oficial iranian a prezentat cinci condiții pentru a pune capăt războiului - acestea au venit după ce Iranul ar fi primit un plan în 15 puncte din partea SUA.

Atacurile asupra Iranului și Libanului continuă, în timp ce două persoane au fost ucise de resturile unei rachete interceptate în Abu Dhabi, care ar fi fost lansată din Iran.