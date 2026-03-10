Pe fondul intensificării operațiunilor din Orientul Mijlociu, companiile aeriene își reduc zborurile în regiune.

- Iranul intensifică atacurile de represalii asupra Israelului și a țintelor americane din Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit și Irak, conform presei de stat.

- Oficiali din Qatar, Arabia Saudită și Kuweit anunță interceptarea mai multor rachete iraniene.

- Israelul lansează noi atacuri asupra Iranului și Libanului, unde armata israeliană susține că vizează infrastructura Hezbollah din sudul Beirutului.

- Comandamentul Central al SUA declară că forțele americane au ”eliminat” 16 nave iraniene de plasare a minelor, după ce președintele Trump a avertizat Iranul să nu ”instaleze nicio mină” în Strâmtoarea Ormuz.

- Anterior, șeful poliției iraniene a declarat că oricine se gândește să protesteze împotriva guvernului va fi tratat ”în același mod în care ne ocupăm de inamic”.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a adresat ”poporului iranian” pe platforma X, îndemnându-i pe oameni să ”îndepărteze regimul ayatollah și să-și câștige libertatea”.

- British Airways a anunțat că își va suspenda serviciile către Abu Dhabi până la sfârșitul anului. Totodată, compania britanică anulează alte destinații pentru luna martie.

Comandamentul Central al SUA declară că 16 nave iraniene de mine au fost distruse

Comandamentul Central al SUA (Centcom) declară că forțele americane au ”eliminat” 16 nave iraniene de mine în apropierea Strâmtorii Ormuz.



Centcom a distribuit, de asemenea, un videoclip care pare să arate cum navele sunt lovite.



Acest lucru vine după comentariile anterioare ale președintelui american Donald Trump, în care a spus că forțele au lovit 10 ambarcațiuni iraniene inactive în strâmtoare, după ce a promis că se va ocupa de nave ”rapid și violent”.

Trecerea navelor prin Ormuz - cel mai aglomerat canal de transport petrolier din lume - a fost grav perturbată în mijlocul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul. Serviciile de informații americane se temeau că Iranul se pregătea să desfășoare mine navale în Strâmtoarea Ormuz, potrivit CBS News.

Iranul atacă baze americane în Orientul Mijlociu, afirmă presa de stat

Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra bazelor americane Al Udeid din Qatar, Camp Arifjan din Kuweit și Harir din Irak, conform unui comunicat al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice de pe X, preluat de BBC.

Publicat de ISNA, o agenție de stat, comunicatul spune că ”lansarea masivă” a vizat și flota navală a SUA din regiune și că ”infrastructura operațională a armatei americane a fost distrusă”.

Într-o altă postare se precizează că este ”cea mai devastatoare și mai grea operațiune” de la începutul războiului.

Oficialii americani nu au comentat încă atacurile.

British Airways suspendă zborurile către Abu Dhabi

Compania aeriană britanică a anunțat că suspendă zborurile către Abu Dhabi până la sfârșitul anului, din cauza ”incertitudinii” din spațiul aerian, notează Fox News.

Alte companii aeriene anulează rutele către Dubai până în martie.

”Din cauza incertitudinii continue a situației din Orientul Mijlociu și a instabilității spațiului aerian, a trebuit să reducem temporar programul nostru de zbor în regiune”, a anunțat compania aeriană într-un comunicat pe X.

Toate zborurile către și dinspre Amman, Bahrain, Doha, Dubai și Tel Aviv au fost anulate până la sfârșitul acestei luni, a declarat compania aeriană.

”Suntem în contact constant cu clienții noștri și suntem în contact cu aceștia pentru a le oferi o gamă largă de opțiuni”, se arată în anunț.

Compania aeriană Lufthansa a suspendat zborurile către și dinspre Dubai și Abu Dhabi până pe 15 martie și Dammam până pe 15 martie, potrivit unui anunț pe site.

Virgin Atlantic a anunțat că ”serviciul său către Dubai este suspendat pentru restul sezonului de iarnă”.

De asemenea, British Airways a anunțat că întrerupe zborurile de repatriere către Marea Britanie din Oman din cauza ”cererii reduse”.

Un număr limitat de bilete rămân în vânzare pentru două zboruri programate de la Muscat la Londra Heathrow pe 11 și 12 martie, după care zborurile vor fi întrerupte.



Mii de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate de la sfârșitul lunii februarie, în urma atacurilor iraniene din regiune, ca represalii la bombardamentele americane și israeliene - lăsând mulți britanici blocați în zonă.

