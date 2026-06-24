Israelul și Libanul încep discuții privind transferul unor zone către armata libaneză

Israelul și Libanul discută un plan de desfășurare a armatei libaneze în anumite zone din sudul Libanului controlate în prezent de armata israeliană.

Această inițiativă, susținută de Statele Unite, se află în centrul noii runde de discuții care a început marți la Washington, relatează FRANCE 24.

Discuțiile privind viitoarea securitate a sudului Libanului continuă între Israel și Liban. Cele două țări examinează un proiect pilot, susținut de Statele Unite, care ar transfera anumite zone controlate de forțele israeliene către armata libaneză, potrivit afirmațiilor a trei oficiali israelieni.

Aceleași surse au precizat că Statele Unite îi vor antrena pe soldații libanezi în cauză și le vor verifica antecedentele pentru a se asigura că nu au nicio legătură cu Hezbollah, în timp ce Israelul va menține o prezență militară în "zona tampon" pe care a stabilit-o în sudul Libanului.

Acest proiect pilot se află în centrul noii runde de discuții care a început marți la Washington între Liban și Israel, Beirutul fiind dornic să continue negocieri directe, eclipsate de decizia Iranului de a include Libanul în negocierile sale cu Statele Unite.

Întrebat despre afirmațiile surselor israeliene, un înalt oficial libanez din domeniul securității a declarat că discuțiile continuă la Washington și că ziua de miercuri a fost dedicată discuțiilor între militari, inclusiv pe tema zonelor pilot.

El a adăugat că discuțiile se vor concentra pe un calendar pentru retragerea trupelor israeliene și că orice plan va fi finalizat abia după ultima zi de discuții, programată pentru joi. Acest oficial libanez nu a comentat cu privire la posibilele verificări ale antecedentelor soldaților libanezi de către Statele Unite.

El a adăugat că discuțiile se vor concentra pe un calendar pentru retragerea trupelor israeliene și că orice plan va fi finalizat abia după ultima zi de discuții, programată pentru joi. Acest oficial libanez nu a comentat cu privire la potențialele verificări ale antecedentelor soldaților libanezi de către Statele Unite.

Unul dintre principalele obiective ale Beirutului este de a asigura retragerea armatei israeliene, care ocupă o parte din sudul Libanului, ca parte a ofensivei sale împotriva Hezbollah, care este în desfășurare din 2 martie.

Această speranță a fost până acum zădărnicită de declarațiile inflexibile ale statului israelian, mulți dintre oficialii acestuia dorind ca armata israeliană să continue ocuparea sudului Libanului pe termen nelimitat.

Un armistițiu între Israel și Hezbollah a fost în mare parte respectat de duminică, deși trupele armatei israeliene rămân desfășurate în sudul Libanului, unde au stabilit o zonă de securitate, susținând că vor să protejeze nordul Israelului de atacurile grupării șiite, care este susținută de Iran.

Memorandumul de înțelegere semnat săptămâna trecută între Teheran și Washington impune ambelor țări și aliaților lor să declare o încetare imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și să garanteze "integritatea teritorială și suveranitatea" țării Cedrilor.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA