Kim Jong Un i-a lăudat pe soldații care s-au sinucis pentru a evita capturarea în Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a lăudat soldații care s-au sinucis în timpul luptelor împotriva forțelor ucrainene în regiunea Kursk din Rusia, confirmând o politică extremă pe câmpul de luptă, scrie Reuters.

Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldați pentru a lupta alături de forțele ruse în regiunea Kursk. Oficialii sud-coreeni, ucraineni și occidentali au afirmat că aceștia au suferit pierderi grele, cu peste 6.000 de soldați nord-coreeni uciși în lupte.

Dovezi tot mai numeroase, inclusiv din rapoarte de informații și mărturii ale dezertorilor, au indicat că soldații nord-coreeni au recurs la autodeclanșarea explozibililor sau la alte forme de sinucidere, mai degrabă decât să fie capturați.

Într-un discurs adresat oficialilor ruși și familiilor îndoliate, la o ceremonie de finalizare a unui memorial dedicat soldaților nord-coreeni, Kim a menționat pentru prima dată aceste acțiuni, lăudându-i ca „eroi”, potrivit unei transcrieri publicate luni de agenția de stat KCNA.

„Nu sunt doar eroii care au ales fără ezitare calea autodistrugerii și a sinuciderii pentru a apăra marea onoare, ci și cei care au căzut în timp ce înaintau în prima linie a atacurilor”, a spus el.

Kim a afirmat că și cei care au supraviețuit sunt patrioți. „Cei care s-au zbătut în frustrare că nu și-au îndeplinit datoria de soldați, mai degrabă decât să sufere agonia de a le fi fost sfâșiate corpurile de gloanțe și obuze — și aceștia pot fi numiți războinici loiali ai partidului și patrioți”, a spus el.

În schimbul trimiterii de trupe și muniții, Phenianul a primit asistență economică și tehnologie militară din partea Rusiei, potrivit evaluărilor serviciilor de informații sud-coreene.

