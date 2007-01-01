Consilierul prezidențial Marius Lazurca a transmis luni, în a treia zi de război din Iran, că "trebuie să menținem același nivel ridicat de concentrare strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei".

"În timp ce monitorizăm îndeaproape situația în escaladare din Orientul Mijlociu și lucrăm pentru a ne aduce cetățenii acasă în siguranță, trebuie să menținem același nivel ridicat de concentrare strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Asistența noastră trebuie să continue neîntreruptă și fără distrageri", a scris Lazurca pe contul său de X.

În cea de-a treia zi a operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, atacurile asupra Iranului și răspunsurile Teheranului în întreaga regiune continuă într-un conflict ce s-a extins în Liban după ce Israelul a bombardat capitala Beirut ca răspuns la atacurile Hezbollah, potrivit Agerpres.

