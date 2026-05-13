Libertățile democratice au regresat considerabil în ultimii 25 de ani. România - spre autocratizare

China și India concentrează singure peste o treime din populația mondială care trăiește în țări iliberale. Statele Unite cunosc un recul fără precedent, scrie publiația franceză Liberation.

Puțin peste 2 miliarde de persoane, adică doar un sfert din populația mondială, trăiau în 2025 sub un regim democratic, potrivit institutului Varieties of Democracy (V-Dem). Organizația, cu sediul la Universitatea din Göteborg, Suedia, publică anual un raport care prezintă situația regimurilor politice din lume. Titlul ediției din 2026 - „Spre sfârșitul erei democratice?” - spune multe despre concluziile sale.

În urma „marii inversări produse între 2000 și 2025”, după cum afirmă raportul, aproape un sfert dintre statele lumii (44) sunt astăzi autocrații închise. Pentru a măsura amploarea fenomenului, cercetătorii au evaluat 71 de indicatori, referitori atât la organizarea alegerilor, cât și la starea libertăților individuale. Pentru fiecare țară, acești indicatori au fost stabiliți de cinci experți ai contextului local. În total, studiul a mobilizat peste 4.200 de cercetători din întreaga lume. „Utilizarea ansamblului acestor indicatori, în special a celor instituționali, reprezintă marele punct forte al studiilor V-Dem”, explică Jérôme Doyon, profesor la Centrul de Cercetări Internaționale al Sciences Po, care nu a participat la cercetare.

„Democrația a revenit la nivelul anului 1978”

Țările au fost împărțite în patru categorii: autocrație închisă, autocrație electorală, democrație electorală și democrație liberală. Potrivit acestei terminologii, autocrațiile închise, precum China, sunt considerate cele mai represive regimuri, fără alegeri multipartite și fără componente democratice esențiale. Autocrațiile electorale, din care fac parte India și Rusia, organizează alegeri, dar acestea nu îndeplinesc standardele necesare pentru a fi considerate democratice. În democrațiile electorale, alegerile sunt libere, corecte și multipartite. În cazul democrațiilor liberale se adaugă criterii precum egalitatea în fața legii, drepturile minorităților și existența contraputerilor instituționale.

Potrivit concluziilor raportului, „democrația în lume pentru cetățeanul mediu a revenit la nivelul anului 1978”, ștergând „câștigurile democratice ale celui de-al treilea val de democratizare”, început odată cu Revoluția Garoafelor din Portugalia în 1974. În acea perioadă, cu excepția stării de urgență din India dintre 1975 și 1977, populația care trăia sub un regim democratic a crescut constant. Fenomenul s-a accelerat după căderea Zidului Berlinului și orientarea fostelor state din blocul sovietic către liberalism politic.

Astăzi, doar două țări din Europa de Est (Muntenegru și Polonia) cunosc o dinamică favorabilă democrației, în timp ce alte zece se află pe calea autocratizării. Patru dintre acestea - Croația, România, Slovacia și Slovenia - sunt membre ale Uniunii Europene. „Modelul liberal nu și-a respectat peste tot promisiunile politice formulate după prăbușirea regimului sovietic”, analizează Thierry Pech, director general al think tank-ului Terra Nova, care nu a participat la studiu.

Un „proces mai lent”

„De trei ani observăm un val masiv de autocratizare, care are caracteristica de a fi progresiv”, explică Jérôme Doyon. „În locul loviturilor de stat militare care destabilizează democrații fragile, asistăm la un proces mai lent, care atacă libertățile individuale, echilibrul puterilor și slăbește instituțiile.”Autorii raportului identifică anul 2012 drept un punct de cotitură. Atunci, pentru prima dată, numărul țărilor aflate în proces de autocratizare l-a depășit pe cel al țărilor aflate în democratizare. Victoria naționaliștilor hinduși ai Bharatiya Janata Party în 2014 a accelerat fenomenul. Venirea lui Narendra Modi în funcția de prim-ministru a făcut ca India și cei 1,31 miliarde de locuitori ai săi să intre, din 2016, în categoria autocrațiilor electorale.

Între India și China, mai mult de o treime din populația lumii trăiește într-un stat autocratic. „China a demonstrat că sute de milioane de oameni pot fi scoși din sărăcie fără un model politic liberal”, continuă Thierry Pech. „Democrațiile liberale reușiseră să asocieze modelul lor politic cu progresul tehnologic. Progresele Chinei în acest domeniu pun sub semnul întrebării această concepție.”„Influența sa asupra altor regimuri poate fi simbolică, printr-un fenomen de circulație a practicilor autoritare, dar nu numai”, explică Jérôme Doyon. „Ea se concretizează și prin exportul activ al propriilor metode.” Înființarea, în 2016, a unei școli de formare ideologică în Tanzania, susținută de Partidul Comunist Chinez și destinată cadrelor din țări africane, este o dovadă în acest sens.

Polarizare politică

Ultima concluzie importantă a raportului privește democrațiile occidentale, bastioane istorice ale liberalismului politic. Și aici autorii observă un recul clar al libertăților. Regatul Unit, de exemplu, este retrogradat pentru prima dată la statutul de democrație electorală, din cauza erodării libertății de exprimare și a libertății presei. Franța își păstrează statutul de democrație liberală, însă clasificarea sa este însoțită de o incertitudine statistică. Ea este, alături de Statele Unite, singura democrație pentru care autorii deplâng niveluri „toxice” de polarizare politică.

Situația americană este deosebit de îngrijorătoare. Al doilea mandat al lui Donald Trump, marcat de un recul al libertăților individuale, pune sub semnul întrebării echilibrul democrației federale. Pentru Jérôme Doyon, „se observă o schimbare de paradigmă, executivul ocupând un loc disproporționat într-un regim în care echilibrul puterilor a fost istoric foarte important”. Drept rezultat, democrația americană a ajuns la nivelul anilor 1960. La acea vreme, segregarea rasială îi menținea pe afro-americani într-un statut de cetățeni de rang secund, cu dreptul de vot restricționat în numeroase state.

„Deocamdată, cadrul instituțional al statului de drept rezistă în Statele Unite. Întrebarea este: până când?”, adaugă Thierry Pech. Rapiditatea cu care a avut loc acest proces de autocratizare, comparabilă în raport cu anumite lovituri de stat, face imposibilă o concluzie clară pentru moment. În acest context, alegerile de la jumătatea mandatului, din noiembrie 2026, vor fi cu atât mai bogate în învățăminte.

sursa - RADOR RADIO ROMÂNIA