Lovitură pentru flota fantomă: petrolier sancționat, capturat în Marea Nordului - anunță Macron

Petrolier supus sancțiunilor internaționale, capturat de forțele belgiene, cu sprijin francez, anunță președintele Franței, Emmanuel Macron, pe X.

Lovitura dură pentru flota fantomă: în Marea Nordului, elicopterele Marinei Naționale (franceze - n.r.) au contribuit în această noapte la capturarea de către forțele belgiene a unui petrolier supus sancțiunilor internaționale, anunță președintele francez.

"Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, impunând respectarea sancțiunilor." - declară Macron.