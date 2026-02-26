MAE: România și-a retras personalul neesențial de la Ambasada din Israel

MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul misiunilor diplomatice din Israel și Ramallah. O decizie similară a luat și Ambasada americană, pe fondul unui eventual atac al SUA asupra Iranului.

Pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran, Ministerul Afacerilor Externe a transmis că a fost aprobată repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.

”MAE va continua să urmărească evoluția situației de securitate din regiune și este pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”, se arată în comunicat.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis vineri un email personalului ambasadei prin care i-a informat pe cei care doresc să părăsească țara că ”ar trebui să o facă ASTĂZI”, în contextul posibilității unui atac asupra Iranului, relatează CNN, citând o sursă familiarizată cu situația.

Huckabee i-a asigurat pe angajații misiunii diplomatice că ”nu există motive de panică”, decizia fiind luată doar din ”precauție”. El le-a mai transmis că e posibil ca vineri să fie o cerere mare pentru zboruri din Israel și i-a îndemnat să cumpere bilete către orice destinație de unde ar putea zbura ulterior la Washington.

În cursul zilei de vineri, Ambasada SUA din Israel a autorizat personalul neesențial să părăsească țara.

Regatul Unit a anunțat că și-a retras temporar personalul din Iran și că Ambasada de la Teheran va funcționa de la distanță.

Franța și-a îndemnat cetățenii săi să nu călătorească în Israel sau în Cisiordania din cauza situației din Iran.

Avertismentele vin în ziua în care grupul de atac al portavionului USS Gerald Ford ar trebui să ajungă în nordul Israelului, în cadrul unui proces de consolidare a forțelor americane în Orientul Mijlociu înaintea unui potențial atac asupra Iranului.

SUA au, de asemenea, o duzină de avioane de vânătoare stealth F-22 la o bază din sudul Israelului sau în drum spre regiune, precum și cel puțin nouă avioane cisternă pe pista Aeroportului Internațional Ben Gurion din Tel Aviv.



SUA și Iranul poartă discuții pentru a încerca să ajungă la un nou acord nuclear. Joi a avut loc o întâlnire în acest sens la Geneva.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au cerut dezmembrarea completă a principalelor instalații nucleare ale Iranului - Fordow, Natanz și Isfahan - ca parte a unui eventual acord. Ei mai vor ca restricțiile privind îmbogățirea uraniului să fie permanente.

Vineri, ministrul de externe din Oman Badr Al Busaidi, care a fost un mediator cheie în timpul discuțiilor, urma să îl informeze pe vicepreședintele JD Vance la Washington despre cele mai recente eforturi de a ajunge la un acord.

Trump: Nicio decizie finală

Președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de Iran, dar se așteaptă la noi discuții vineri pe tema programului nuclear al Teheranului, informează Reuters, preluată de Agerpres.

”Nu sunt mulțumit de faptul că ei (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt foarte mulțumit. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat președintele american jurnaliștilor, adăugând că discuțiile dintre cele două țări vor continua ”astăzi” (vineri), transmite AFP.

Președintele american a mai declarat că nu a luat nicio ”decizie finală” privind posibile lovituri împotriva Iranului.