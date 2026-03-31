Mai multe țări europene sunt îngrijorate de proiectul de lege israelian privind pedeapsa cu moartea

Berlinul, Parisul, Roma și Londra și-au exprimat "profunda îngrijorare" într-un comunicat comun emis duminică, legat de un proiect de lege israelian de extindere a utilizării pedepsei cu moartea, în ajunul votării sale în Knesset.

"Noi, miniștrii de Externe ai Germaniei, Franței, Italiei și Regatului Unit, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la o lege propusă care ar extinde semnificativ posibilitățile de impunere a pedepsei cu moartea în Israel", au scris ei într-un comunicat. Potrivit lor, "adoptarea unui astfel de text ar risca să submineze angajamentele Israelului față de principiile democratice", conform France24.

Prin urmare, "îndemânăm factorii de decizie israelieni din Knesset și din guvern să abandoneze" acest proiect de lege, au continuat ei.

Acest proiect de lege, introdus de extrema dreaptă, aproape sigur va fi contestat la Curtea Supremă.

Conform acestui text, "oricine provoacă intenționat sau din indiferență moartea unui cetățean israelian din motive de rasism sau ostilitate față de o comunitate și cu scopul de a dăuna statului Israel și renașterii poporului evreu în țara sa, va fi pasibil de pedeapsa cu moartea".

Cu o astfel de formulare, pedeapsa cu moartea s-ar putea aplica unui palestinian care ar ucide un israelian, dar în niciun caz unui israelian care ar ucide un palestinian.

Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a îndemnat, de asemenea, Israelul să abandoneze proiectul de lege duminică, afirmând că acesta ar reprezenta "un pas serios înapoi față de moratoriul de facto în vigoare de multă vreme în Israel.

Pedeapsa cu moartea a fost aplicată doar de două ori în Israel: în 1948, la scurt timp după înființarea statului, împotriva unui căpitan de armată acuzat de înaltă trădare, și în 1962, când criminalul de război nazist Adolf Eichmann a fost spânzurat.

Parlamentul israelian a adoptat luni seară legea.

Această propunere de lege depusă de extrema dreaptă a fost adoptată în a treia lectură cu 62 de voturi ''pentru'' și 48 ''împotrivă''. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a votat în favoarea legii, potrivit Agerpres.



sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA