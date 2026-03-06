Majoritatea spaniolilor resping atacul asupra Iranului, în acord cu guvernul condus de Pedro Sanchez

Conform unui sondaj urgent realizat de 40dB pentru SER și "El País", mai mult de jumătate dintre spanioli sunt de acord cu decizia președintelui de a nu permite SUA să folosească bazele militare pentru acest război, scrie publicația Cadena Ser.

Atacul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie se confruntă cu o opoziție fermă din partea opiniei publice spaniole. Conform unui sondaj urgent realizat de 40dB pentru SER și "El País", 68,2% dintre cetățeni se opun acestei intervenții militare.

Doar 23,2% sunt puternic sau oarecum de acord cu ea. Alegătorii Vox sunt singurii care susțin acest război, în proporție de 53%. Având în vedere această respingere categorică a atacului asupra Iranului, nu este surprinzător faptul că mai mult de jumătate din spanioli sunt de acord cu poziția adoptată de guvernul lui Pedro Sánchez cu privire la acest conflict. 57% dintre cetățeni susțin decizia de a nu oferi sprijin militar Statelor Unite și Israelului.

21,4% o consideră rea sau foarte rea, iar 14,3% o consideră justă. De asemenea, 53% dintre spanioli aprobă decizia guvernului de a nu permite utilizarea bazelor militare comune din Spania pentru operațiuni legate de această intervenție militară.

Aproape 26% o privesc negativ sau foarte negativ, iar 14,4% o privesc neutru. Cu toate acestea, decizia guvernului care a primit cel mai mare sprijin, cu 61,5%, a fost trimiterea unei fregate spaniole în Cipru, ca demonstrație a angajamentului său față de apărarea Uniunii Europene.

Doar 11,3% consideră această decizie negativ sau foarte negativ, iar 19,2% au o părere neutră. Când răspunsurile sunt defalcate în funcție de electorat, este izbitor faptul că 26% dintre alegătorii Vox și 33% dintre alegătorii PP susțin decizia de a nu oferi sprijin militar SUA și Israelului. 20% dintre alegătorii Vox și 31% dintre alegătorii PP susțin de asemenea interzicerea utilizării de către Statele Unite a bazelor din Spania pentru operațiuni legate de acest război.

În ce privește evaluarea liderilor, sondajul 40dB a întrebat despre performanța lui Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijoó, Donald Trump și Benjamin Netanyahu în legătură cu acest conflict.

Prim-ministrul este, de departe, cel care iese cel mai bine, deși nu ajunge chiar la o notă de trecere. 42,2% dintre spanioli cred că Sánchez s-a descurcat bine sau foarte bine, comparativ cu 37,6% care cred că s-a descurcat prost sau foarte prost. 14,7% spun că s-a descurcat destul de bine. În cazul lui Alberto Núñez Feijóo, 45,3% dintre cetățeni consideră că acesta a gestionat situația prost sau foarte prost.

Doar 18,7% consideră că a gestionat conflictul bine sau foarte bine. Pentru 26,2% dintre cei chestionați, performanța liderului PP a fost medie. Când opiniile sunt defalcate în funcție de alegători, rata de aprobare a lui Feijóo în rândul propriilor susținători scade sub 50%. Doar 49,7% dintre alegătorii PP au o opinie favorabilă despre poziția sa față de atacul împotriva Iranului. În schimb, Pedro Sánchez este aproape de 80% în rândul alegătorilor socialiști, a celor din Sumar și de asemenea a celor din Podemos.

În cazul lui Donald Trump, peste 70% dintre spanioli cred că acesta s-a descurcat prost sau foarte prost, în timp ce doar 12,7% cred că s-a descurcat bine sau foarte bine. În ceea ce-l privește pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, 57% dintre cei chestionați consideră că s-a descurcat prost sau foarte prost.

Doar 11% cred că s-a descurcat bine sau foarte bine, iar 17% fie nu știu, fie nu au răspuns. Sondajul 40dB a întrebat de asemenea în ce măsură situația din Iran ar influența deciziile de vot ale oamenilor în alegerile generale sau regionale.

Dacă s-ar organiza alegeri generale, 42,8% au spus că acest lucru le-ar influența votul, 47,3% au spus că nu, iar aproape 10% nu știu. În cazul alegerilor regionale, procentele variază ușor. 37% spun că acest conflict le-ar influența votul, 52,4% spun că nu, iar 10,7% nu știu. Opt din zece spanioli recunosc că urmăresc destul de îndeaproape sau foarte îndeaproape știrile despre atacul Statelor Unite și Israelului asupra Iranului.

Cel mai răspândit sentiment cu privire la acest conflict este îngrijorarea (36%). Acesta este urmat de indignare (18,3%), incertitudine (16,7%), frică (12,6%) și tristețe (8,7%). Doar 3,7% se simt în siguranță, iar 2,1% sunt indiferenți.

Cei mai îngrijorați sunt alegătorii PP și Vox, în timp ce cei mai indignați sunt alegătorii Sumar, Podemos și PSOE. 11,2% dintre alegătorii Vox se simt mai în siguranță în legătură cu această operațiune militară americană și israeliană împotriva Iranului.

Sursa: Cadena Ser | Articol de Miguel Á. Muñoz Encinas | Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA