Memorandumul de pace dintre SUA și Iran ar putea fi semnat duminică la Geneva

Înalți oficiali iranieni au indicat că un acord este posibil, a declarat o sursă din G7, în timp ce o alta a spus că acordul va lua forma unui memorandum de înțelegere, scrie The Telegraph.

Liderii G7 urmează să se întâlnească săptămâna viitoare în Alpii francezi. Geneva, în Elveția, este în apropiere și este considerată o posibilă locație pentru semnarea unui document.



Un oficial a declarat că Iranul nu a confirmat încă disponibilitatea pentru o ceremonie de semnare și că comunicările dintre guvernul său și SUA au fost lente de la începutul războiului în februarie.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de externe iranian a declarat: „Nu am ajuns încă la o concluzie cu privire la această chestiune.”

Agenția de știri de stat iranian Tasnim a declarat că memorandumul de înțelegere nu a primit încă aprobarea conducerii superioare a Republicii Islamice.

Agenția de știri Mehr a țării a publicat un proiect de acord cu SUA care, dacă va fi adoptat, ar asigura eliberarea a 24 de miliarde de dolari în active blocate într-o perioadă de 60 de zile. Țara și-ar menține dreptul de a îmbogăți uraniu în temeiul oricărui acord final cu SUA, după 60 de zile de negocieri.

Joi seară, Donald Trump a declarat că SUA „au făcut o înțelegere excelentă” cu Iranul.



„Probabil ați auzit că astăzi am încheiat o înțelegere cu Iranul. Am făcut o înțelegere excelentă”, a spus el. „Nu vor exista arme nucleare. Oamenii vor începe să se întoarcă acasă foarte curând. Este aproape, aproape complet. Am obținut tot ce ne-am dorit.”

Proiectul de acord Iran-SUA redactat arată că termenii au rămas neschimbați de la începutul războiului.

Detaliile recent publicate ale unui proiect de acord în 14 puncte între Iran și Statele Unite sugerează că cerințele principale ale Teheranului s-au schimbat puțin de la izbucnirea războiului.

Proiectul solicită o încetare imediată și permanentă a luptelor pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ridicarea blocadei navale americane și redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de 30 de zile, în conformitate cu acordurile iraniene, precum și suspendarea sancțiunilor petroliere și petrochimice, cu acces deplin la fondurile Iranului.

De asemenea, acesta solicită planuri de reconstrucție ale SUA și aliaților în valoare de cel puțin 300 de miliarde de dolari, retragerea forțelor americane din jurul Iranului și eliberarea a 24 de miliarde de dolari în active înghețate - jumătate înainte de începerea discuțiilor.

Ar urma o fereastră de 60 de zile pentru un acord final privind programul nuclear al Iranului și ridicarea sancțiunilor, potrivit agenției de știri iraniene Mehr.

În special, proiectul elimină complet de pe ordinea de zi programul de rachete al Iranului și sprijinul pentru grupările armate regionale.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de externe a declarat că textul necesită încă revizuire și finalizare de către organismele iraniene relevante.

Teheran nu va ceda controlul asupra Strâmtorii Ormuz în baza proiectului de acord, scrie presa iraniană.

Presa de stat iraniană a declarat vineri că, în baza unui proiect de acord cu Statele Unite, Teheranul nu va ceda controlul asupra strâmtorii strategice Ormuz.

„Iranul nu își asumă niciun angajament în acest text de a ceda gestionarea strâmtorii sau de a restabili condițiile care existau înainte de agresiunea militară americană și israeliană”, potrivit agenției oficiale de știri IRNA, care a făcut referire la finalizarea „liniilor generale ale textului actual”.



