Politicienii de la Abu Dhabi văd criza actuală ca o dovadă suplimentară a modelului de dezvoltare care a permis în ultimele cinci decenii expansiunea rapidă a Emiratelor Arabe Unite.

Lana Nusseibeh, ministrul de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite, promite că Emiratele Arabe Unite vor putea rezista impactului atacurilor regimului iranian asupra Emiratelor, care, de la începutul războiului, au absorbit mai multe rachete și drone decât Israelul.

De la Abu Dhabi, ministrul a declarat pentru Euronews că Emiratele nu apără doar o țară și poporul acesteia, ci și ceea ce Nusseibeh numește "un model de coexistență, toleranță și pace pentru întreaga regiune, un model care urmărește să exporte stabilizare în materii prime, energie, securitate și pace”.

"Dacă sunteți împotriva acestor lucruri, atunci vă aflați în tabăra Iranului și a acestor actori statali necinstiți care încearcă să exporte nihilismul în întregul sistem internațional. Nu cred că putem permite ca acest lucru să se întâmple sub ochii noștri", a declarat ministrul de stat al Emiratelor Arabe Unite pentru Euronews.

Având în vedere că în ultimele două săptămâni Iranul a lansat peste 1.800 de rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite, Nusseibeh afirmă că "EAU nu se află într-o stare stabilă sau într-o stare pe care să o acceptăm pentru țara noastră. Ar trebui ca Iranul să renunțe la atacurile sale, să înțeleagă că nu se poate comporta ca un agresor regional”.

Ministrul, fost ambasador la Națiunile Unite, spune că Iranul "trebuie să știe că este izolat pe scena internațională, că modelul de aici este rezistent, că este dur, că este adaptabil și că îl vom depăși”.

"Însă dacă aleg să nu se așeze la masa negocierilor cu Statele Unite și să găsească un compromis, s-ar putea să nu reușească. Noi susținem mereu soluționarea diplomatică a conflictelor. Nu credem în escaladarea militară, însă suntem duri atunci când ceea ce am construit cu atâta luptă este pus sub semnul întrebării și vom fi duri și în acest caz”, a adăugat ministrul Emiratelor Arabe Unite.

Ministrul Emiratelor Arabe Unite a promis că va continua să lucreze pentru a aborda criza energetică globală declanșată de blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Oormuz, care "are un impact nu numai asupra prețurilor globale la energie, ci și asupra securității alimentare globale și a aprovizionării cu alimente, iar acest lucru va avea un impact și asupra facturilor la magazinele alimentare, la benzinării și la prețul alimentelor”, a declarat ministrul Emiratelor Arabe Unite pentru Euronews.

În interviul acordat Euronews, Nusseibeh a căutat să-i liniștească pe furnizorii globali ai Emiratelor Arabe Unite, subliniind angajamentul țării față de piețele energetice globale: "În calitate de furnizor responsabil și dedicat pieței energetice globale, vom continua să facem tot ce putem”.

Adresându-se publicului european al Euronews pe fondul îngrijorărilor legate de atacurile neobosite ale Iranului, Nusseibeh a promis că Emiratele Arabe Unite vor asigura "siguranța și securitatea celor 500.000 de rezidenți europeni”, adăugând că "le vom permite nu doar să prospere, ci și să prospere aici, în această țară”.

În interviul acordat Euronews, ministrul a subliniat că, pe măsură ce Iranul continuă să se extindă, Emiratele Arabe Unite se concentrează pe menținerea stabilității pe plan intern, pe promovarea planurilor de dezvoltare economică pe termen lung și pe asigurarea faptului că economia și rețelele de transport ale țării rămân rezistente.

Emiratele Arabe Unite joacă un rol central în aviația și logistica globală. Dubai și Abu Dhabi servesc drept porți cheie care leagă Europa, Asia și Africa.

Potrivit lui Nusseibeh, rezistența economică a țării provine din decenii de investiții și diversificare.

"Economia noastră este solidă din punct de vedere structural și a fost rafinată de-a lungul deceniilor”, a spus ministrul, adăugând: "Cred că veți vedea această economie și această țară ieșind mai puternice. Deoarece nu suntem doar rezistenți, ci ne adaptăm la crize și schimbări”.Un indicator al acestei rezistențe a fost revenirea operațiunilor de transport aerian, Nusseibeh afirmând că, în ciuda atacurilor iraniene continue, companiile aeriene naționale Emirates și Etihad au reușit o revenire de 50% din operațiunile normale.

Ministrul a spus că majoritatea călătorilor care doreau să plece în faza inițială a crizei au plecat deja, dar că „mulți au ales să rămână”.Încrederea publică a jucat un rol cheie în menținerea stabilității, afirmând că "locuitorii din Emiratele Arabe Unite s-au unit cu adevărat în jurul ideii că aceasta este casa lor”.

Menținerea stabilității în Emirate are implicații mai ample pentru piețele globale. Țara este unul dintre principalele centre logistice ale regiunii, conectând lanțuri de aprovizionare care se întind pe mai multe continente.

În contextul în care Golful se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de securitate din ultimii ani, guvernul EAU afirmă că strategia pe termen lung a țării rămâne axată pe transformarea economică și pe industriile viitorului și că modelul de dezvoltare al țării este construit pentru a rezista unor astfel de șocuri geopolitice.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA