Ministrul turc de interne revendică Ierusalimul

Israelul a reacționat cu furie la discursul ministrului turc de interne, Mustafa Citci, în care acesta a cerut restabilirea controlului otoman asupra Ierusalimului, care s-a aflat sub stăpânirea sultanilor din Istanbul timp de secole.

Vorbind la o convenție a partidului de guvernământ din Turcia, AKP, ministrul și-a asumat meritul pentru ajungerea la putere la Damasc a lui Al-Sharaa - liderul unei mișcări rebele sunnite care a fost susținut de Ankara în timpul războiului civil sirian - și și-a exprimat dorința să aibă același rezultat cu Ierusalimul, scrie ABC.

"Ca și în trecut, acel oraș va fi din nou al nostru", a spus Citci.

Într-o declarație postată pe platforma de socializare X, aceeași folosită de ministrul turc, Ministerul de Externe israelian i-a cerut lui Citci să "se trezească și să pună din nou picioarele pe pământ".

"Imperiul Otoman corupt" - care a atins apogeul între secolele al XVI-lea și al XVII-lea și s-a prăbușit la scurt timp după Primul Război Mondial în secolul XX - "a dispărut pentru totdeauna; Ierusalimul, pe de altă parte, este și va fi capitala Israelului pentru totdeauna", se arată în declarația guvernului lui Netanyahu.

Discursul provocator al ministrului turc de interne susține teoria potrivit căreia guvernul liderului islamist Recep Tayyip Erdoğan continuă să aibă ca obiectiv să conducă mișcarea antisionistă din lumea musulmană, exacerbată de acțiunile armatei israeliene în războaiele din Gaza, Liban și Iran.

Ierusalimul este al treilea oraș sfânt pentru musulmani, după Mecca și Medina. Conform tradiției islamice, de acolo s-a înălțat la cer profetul Mahomed pe un cal înaripat, iar în acel loc a fost construită ulterior Moscheea Al-Aqsa cu Domul Stâncii. Inițial, Mahomed și adepții săi s-au rugat cu fața spre Ierusalim înainte de a stabili în cele din urmă orientarea spre Mecca.

Rezistența violentă împotriva înființării Statului Israel a fost condusă de lumea arabă în a doua jumătate a secolului trecut, culminând cu patru războaie câștigate în mod repetat de forțele israeliene. Opoziția față de statul israelian și față de principiile sioniste care îl susțin este condusă în prezent de țările musulmane non-arabe din regiune: regimul fundamentalist iranian și regimul turc, condus timp de 23 de ani de liderul islamist Recep Tayyip Erdoğan.

Până la venirea sa la putere la Ankara, la ani de zile după revoluția lui Khomeini din Iran, Turcia și Iranul se numărau printre țările musulmane pe care Israelul le considera "prietene".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA