Mirabela Grădinaru, invitată în SUA, la un summit global inițiat de Melania Trump

01:36 actualizat: 10:20

Partnera președintelui Nicușor Dan va merge la Washington în perioada 24-25 martie, alături de consilieri prezidențiali.

O delegație a Administrației Prezidențiale va participa, pe 24- 25 martie 2026, la Washington, la summit globalul dedicat educației digitale a copiilor, „Summitul Coaliției Globale – Pregătind viitorul împreună” (Fostering the Future Together), organizat la inițiativa Melaniei Trump.

România participă la invitația adresată Mirabelei Grădinaru, alături de reprezentanți ai altor state, potrivit Președinției României. Delegația include consilieri prezidențiali.

Evenimentul promovează cooperarea internațională pentru educație, tehnologie și siguranța online a copiilor, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale.

