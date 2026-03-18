Momentul de aur al lui Kim Jong-un: 14 miliarde de dolari din sprijinirea războiului lui Putin

Este un moment de aur pentru Kim Jong-un (și familia sa). La propriu. Cei doi ani de implicare militară alături de Rusia i-au adus Coreei de Nord 14,4 miliarde de dolari.

Buzunarul Mareșalului de la Phenian a fost calculat de Institutul pentru Strategia de Securitate Națională (INSS) de la Seul, care a analizat datele Serviciului de informații privind aprovizionarea nord-coreeană cu muniții și militari, care au sprijinit ofensiva armatei ruse împotriva Ucrainei, scrie Corriere della Sera.

Cea mai mare parte a veniturilor a provenit din transporturile de piese de artilerie, muniții și rachete: estimate la o valoare cuprinsă între 7 și 13 miliarde de dolari. Un studiu al fotografiilor din satelit, centrat pe portul nord-coreean Rason, a permis analiștilor INSS să numere 112 călătorii ale navelor rusești între august 2023 și decembrie 2025, transportând 30.000 de containere încărcate cu 8-11 milioane de proiectile și rachete.

Acest calcul este conservator în comparație cu cea a serviciilor secrete sud-coreene, care estimează că Phenianul a transportat 15 milioane de muniții. Studiile de pe câmpurile de luptă efectuate de armata ucraineană și de observatorii occidentali au evidențiat faptul că, în punctul culminant al conflictului, în primăvara anului 2025, unul din două proiectile lansate de ruși pe frontul de la Kursk era de fabricație nord-coreeană.

De asemenea, la sol au fost găsite resturi a aproximativ o sută de rachete balistice.

Raportul sud-coreean notează că o parte semnificativă a tranzacției a fost încheiată de Moscova nu în bani, ci în bunuri: mai exact, rușii au trimis petrol, alimente și tehnologie pentru rachete în valoare de până la 1,5 miliarde de dolari. Aceasta a fost o afacere neprețuită pentru Coreea de Nord, care oficial rămâne supusă sancțiunilor internaționale impuse de ONU, dar pe care, într-o lume destabilizată, Rusia și China nu le mai respectă.

Conform unei anchete efectuate de o echipă formată din 11 țări ONU care monitorizează încălcările embargoului, Phenianul a primit din Rusia sistemul de rachete antiaeriene Panțîr, conceput pentru "a doborî avioane și elicoptere, rachete de croazieră, muniții inteligente și drone", care are mai multe versiuni, una montată pe camioane și una pentru nave.

În schimb, salariile soldaților trimiși de Kim în baza pactului de "asistență reciprocă în caz de agresiune" semnat cu Putin în 2024 au fost probabil plătite în numerar.

Contingentul nord-coreean a luptat împotriva ucrainenilor în regiunea rusă Kursk, care fusese cucerită de forțele Kievului. Raportul INSS estimează la 21.000 numărul militarilor din "legiunea" nord-coreeană care au participat pe rând la expediție alături de ruși din toamna anului 2024 până în decembrie 2025. Aceștia au plătit un preț foarte mare în sânge: 6.000 de soldați au fost loviți, dintre care probabil 2.000 au murit.

Totalul salariilor militarilor nord-coreeni era de 620 de milioane de dolari: 2.800 de dolari pe lună pentru soldați, 3.000 de dolari pentru subofițeri și 5.000 de dolari pentru ofițerii superiori. Indemnizațiile pentru cei uciși varia între 6.000 și 10.000 de dolari de persoană. Este foarte posibil ca o mare parte din salariu să fi fost încasată de Guvernul de la Phenian: este o practică standard pentru trimiterea forței de muncă în străinătate. Familiile celor căzuți ar fi putut primi o parte mai mare din bonus, pentru a evita crearea de resentimente pe frontul intern.

Numărul deceselor suferite de contingentul nord-coreean este incert. Kim Jong-un a plâns public pentru eroi; i-a îmbrățișat pe răniții care se întorceau de pe front; în august 2025, presa de stat a dezvăluit o listă cu 205 soldați căzuți la datorie, ale căror fotografii fuseseră expuse într-un cenotaf vizitat de Xi. Pe 16 martie, mareșalul a inspectat construcția unui cimitir și a unui muzeu la Phenian în onoarea luptătorilor de la Kursk.

Fotografiile publicate de presa nord-coreeană îl arată pe Kim în fața unui rând de pietre funerare și a două plăci mari de marmură neagră gravate cu numele soldaților uciși în luptele împotriva ucrainenilor. Analiștii "NK News", mărind imaginile, au numărat 332 de nume, dar au remarcat că este loc pentru 2.000. Acest număr coincide cu estimările privind victimele prezentate de Serviciile de informații sud-coreene și ucrainene, dar este posibil ca regimul să includă și numele răniților sau ale soldaților care s-au distins în operațiune și s-au întors acasă vii.

În spatele cifrelor impresionante ale veniturilor economice (14 miliarde de dolari este mult pentru o țară cu un produs intern brut estimat la 26 de miliarde de dolari în 2024), în spatele durerii familiilor pentru "eroii căzuți în misiunea de peste mări", momentul de aur al lui Kim Jong-un și al familiei sale este și politic.

În septembrie anul trecut, Mareșalul a avut o zi de glorie, participând alături de Vladimir Putin și Xi Jinping la Parada Militară de la Beijing. În acea zi, a adus-o cu el pe fiica sa, Ju Ae, oferindu-i debutul într-o misiune internațională și prezentând-o conducerii chineze (care își propune să mențină un "droit de regard" față de vecina sa, Coreea de Nord, și și-a crescut exporturile către aliatul său cu 25% în 2025). Fata, cu o vârstă de aproximativ 14 ani, este acum o prezență regulată alături de tatăl ei, atât de mult încât la Seul se crede că a fost aleasă moștenitoare a Dinastiei Kim.

În luna martie a acestui an, fata a apărut în demonstrații de putere militară: lansarea simultană a 12 rachete de 600 de milimetri în Marea Japoniei, urmată de un test al armelor recent dezvoltate de industria nord-coreeană. Kim o pregătește pentru rolul de lider.

Următoarea mare întâlnire ar putea avea loc în jurul sfârșitului lunii aprilie, cu Donald Trump. Președintele american este întotdeauna așteptat la Beijing; el a cerut ca summitul cu Xi Jinping, programat inițial pentru 31 martie și 2 aprilie, să fie amânat cu o lună din cauza războiului cu Iranul. Casa Albă îi avertizase pe jurnaliștii americani care îl însoțesc să se pregătească pentru o oprire surpriză: un posibil zbor către Paralela 38 pentru o întâlnire cu liderul nord-coreean. Trump pare acum să fi acceptat realitatea că Phenianul nu va renunța la arsenalul său nuclear și ar putea relua negocierile, și pentru a se reafirma ca "pacificator".

