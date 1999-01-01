NATO a interceptat o altă rachetă balistică din partea Iranului

O rachetă balistică lansată din Iran a fost distrusă de forțele NATO de apărare aeriană deasupra Mediteranei de Est, potrivit autorităților turce.

Racheta, lansată din Iran, a intrat în spațiul aerian turcesc, a anunțat luni Ministerul turc al Apărării. Resturi au aterizat în provincia Gaziantep, din sud-estul țării, dar nu au existat victime. "Turcia acordă o mare importanță relațiilor de bună vecinătate", se arată în comunicatul autorităților de la Ankara, relatează Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Miercurea trecută, o altă rachetă lansată din Iran a fost distrusă de un sistem NATO de apărare aeriană în spațiul aerian turcesc. Alianța Nord-Atlantică a condamnat imediat Iranul pentru că "a vizat" Turcia.

Guvernul turc a declarat că racheta ar fi vizat o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs.

În Cipru, se află președintele francez Emmanuel Macron, care a asigurat insula de "toată solidaritatea".

Franța a desfășurat un portavion cu 30 de avioane de vânătoare și o fregată pentru a proteja insula mediteraneană de atacurile iraniene.

Într-o conferință de presă cu premierii ciprioți și greci, Macron a declarat: "Dorim să contribuim la dezescaladare și să protejăm rutele comerciale". Ciprul a fost ținta mai multor atacuri cu drone.

