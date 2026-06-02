Netanyahu bombardează Libanul și demolează afirmațiile lui Trump

În mai puțin de douăzeci și patru de ore, guvernul israelian a spulberat declarațiile Casei Albe privind un armistițiu în Liban, în special pentru că se teme de un acord între Statele Unite și Iran.

Speranța unei perioade de respiro pentru Liban nu a rezistat nici măcar douăzeci și patru de ore. Anunțul făcut de Donald Trump, luni, 1 iunie, potrivit căruia a obținut din partea Israelului anularea ofensivei planificate asupra suburbiilor sudice ale Beirutului și din partea Hezbollah încetarea atacurilor împotriva Israelului, trebuie trecut în categoria fanfaronadelor obișnuite ale președintelui american. În ciuda tonului furtunos și chiar insultător din timpul convorbirii sale telefonice cu Benjamin Netanyahu, pe care l-a numit „complet nebun”, Trump nu a reușit să se facă ascultat, scrie Liberation.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a afirmat marți că țara sa a obținut aprobarea Statelor Unite pentru a lovi suburbia sudică a Beirutului, bastion al Hezbollah, în cazul unui atac al grupării pro-iraniene pe teritoriul israelian. Armata israeliană și-a continuat, de altfel, fără restricții operațiunile în sudul Libanului, care au făcut cel puțin opt morți marți, și a ordonat evacuarea orașului Nabatieh, care numără aproximativ 70.000 de locuitori.

„Încetarea completă a focului”

Este adevărat că propunerea privind o „încetare reciprocă a atacurilor”, potrivit formulării ambasadei libaneze la Washington, cu precizarea: cadrul „armistițiului trebuia extins pentru a acoperi întregul teritoriu libanez”, era neclară. Trump afirmase pe rețeaua sa Truth Social că Israelul și Hezbollah i-au promis o detensionare a situației. El a precizat că Netanyahu s-a angajat să nu trimită trupe la Beirut și că Hezbollah urma să „înceteze complet focul”. Era, în esență, un acord asimetric într-un conflict și mai asimetric între armata israeliană și miliția libaneză. Prima considera că își păstrează deplina libertate de acțiune pentru atacurile din sudul Libanului, în timp ce cea de-a doua putea răspunde agresiunii.

Însă activarea bruscă a tentativelor de dezescaladare a războiului din Liban, care durează de aproape trei luni, este rezultatul unei presiuni iraniene. „Având în vedere continuarea crimelor regimului sionist în Liban (...), negociatorii iranieni suspendă orice dialog și orice schimb de mesaje prin intermediul mediatorilor”, anunțase luni agenția iraniană de presă Tasnim. Anunțul privind întreruperea negocierilor cu Washingtonul a fost însoțit de amenințarea Gardienilor Revoluției de a „bloca complet Strâmtoarea Ormuz și de a activa alte fronturi, inclusiv strâmtoarea Bab el-Mandeb”, celălalt pasaj maritim strategic de la Marea Roșie.

„Nici justă, nici realistă”

„Încercând să deblocheze negocierile cu Iranul, Donald Trump a luat inițiativa și pe dosarul libanez”, subliniază editorialista libaneză Ghada Halawé pe site-ul de informații Al-Modon. În articolul său intitulat „Trump consfințește legătura dintre Iran și Liban”, jurnalista amintește că Teheranul „a ținut întotdeauna să includă componenta libaneză în negocierile sale cu Statele Unite”, adăugând că „separarea celor două negocieri nu era nici justă, nici realistă”.

Într-adevăr, frontul libanez deschis de Hezbollah, sub ordinele Gardienilor Revoluției, a doua zi după declanșarea atacului israeliano-american împotriva Iranului, reprezintă o altă carte în mâinile Teheranului în confruntarea sa cu Statele Unite și Israelul. O carte devastatoare pentru Liban, victimă a atacurilor israeliene sângeroase care au strămutat o cincime din populația țării și al cărui guvern este depășit de forțele Hezbollah.

Amenințările lui Netanyahu

Prin renunțarea la această carte libaneză, Republica Islamică scoate la iveală dezacordul dintre Donald Trump, grăbit să avanseze în negocieri, și guvernul Netanyahu, care se teme, dimpotrivă, de un acord între Statele Unite și Iran.

„Regimul terorii din Iran este condamnat să dispară. Iar noi vom contribui la realizarea acestui lucru”, a amenințat marți premierul israelian într-un mesaj video. Până acum, președintele american îi lăsase Israelului mână liberă în Liban pentru a-și descărca furia asupra Hezbollah, în timp ce încerca să negocieze cu Iranul. Dar poate el să continue să accepte sfidările lui Netanyahu în Liban?

„Este exclus ca Libanul să devină, într-un fel, o victimă sacrificată a unui acord care se încheie cu dificultate între Iran și Statele Unite”, a subliniat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. O remarcă frumoasă, dacă nu ar veni din partea unei Franțe marginalizate și excluse din toate discuțiile privind Orientul Mijlociu aflat în flăcări și mai ales din rolul său istoric de protector al Libanului.

Sursa: RADOR RADIO ROMANIA