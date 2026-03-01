Căutare

Mod Noapte/Zi

#IranNetanyahu îi îndeamnă pe iranieni să își unească forțele pentru a răsturna regimul

ID 428961299 © Tomasragina | Dreamstime.com
ID 428961299 © Tomasragina | Dreamstime.com

După un mesaj similar al lui Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a îndemnat pe cetățenii iranieni să profite de o ocazie istorică

”Vom crea condițiile pentru ca poporul curajos al Iranului să se elibereze de lanțurile tiraniei”, le-a transmis premierul isralian într-un mesaj video postat pe rețelele sociale și tradus în farsi.

”Cetățeni ai Iranului, nu ratați această oportunitate. Aceasta este o oportunitate care vine doar o dată la o generație. Nu renunțați, pentru că în curând va veni momentul vostru. Momentul să ieșiți în stradă, să ieșiți în stradă cu milioanele voastre pentru a termina treaba, pentru a răsturna regimul de teroare care v-a făcut viața amară”, i-a încurajat el.

”Suferința și sacrificiul vostru nu vor fi în zadar. Ajutorul după care ați tânjit, acest ajutor a sosit. Ajutorul a sosit și acum este timpul să vă uniți pentru o misiune istorică”, a spus Netanyahu, făcând apel la toți cetățenii Iranului - farsi, kurzi, azeri, ahwazi și baluci:

”Acum este momentul să vă uniți forțele pentru a răsturna regimul și a vă asigura viitorul”.

 


 

Un apel similar a făcut sâmbătă și președintele SUA Donald Trump, care le-a cerut iranienilor să doboare regimul, după ce se va încheia operațiunea comună americano-israeliană.

La rândul ei, după anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei, șefa diplomației române Oana Țoiu, a transmis că Iranul se află la un moment de cotitură.

”România susține dreptul lor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. Sunt drepturi pe care și noi ni le-am câștigat doar după ce am putut vedea cum arată o țară fără teroarea unui dictator”, a scris Oana Țoiu, făcând o paralelă cu căderea regimului comunist din România, în 1989.

12:01 actualizat: 12:24
  • Share:

C.M.

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.

Parteneri secțiune

BRCC