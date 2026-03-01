După un mesaj similar al lui Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a îndemnat pe cetățenii iranieni să profite de o ocazie istorică

”Vom crea condițiile pentru ca poporul curajos al Iranului să se elibereze de lanțurile tiraniei”, le-a transmis premierul isralian într-un mesaj video postat pe rețelele sociale și tradus în farsi.



”Cetățeni ai Iranului, nu ratați această oportunitate. Aceasta este o oportunitate care vine doar o dată la o generație. Nu renunțați, pentru că în curând va veni momentul vostru. Momentul să ieșiți în stradă, să ieșiți în stradă cu milioanele voastre pentru a termina treaba, pentru a răsturna regimul de teroare care v-a făcut viața amară”, i-a încurajat el.

”Suferința și sacrificiul vostru nu vor fi în zadar. Ajutorul după care ați tânjit, acest ajutor a sosit. Ajutorul a sosit și acum este timpul să vă uniți pentru o misiune istorică”, a spus Netanyahu, făcând apel la toți cetățenii Iranului - farsi, kurzi, azeri, ahwazi și baluci:

”Acum este momentul să vă uniți forțele pentru a răsturna regimul și a vă asigura viitorul”.

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

Un apel similar a făcut sâmbătă și președintele SUA Donald Trump, care le-a cerut iranienilor să doboare regimul, după ce se va încheia operațiunea comună americano-israeliană.

La rândul ei, după anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei, șefa diplomației române Oana Țoiu, a transmis că Iranul se află la un moment de cotitură.

”România susține dreptul lor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. Sunt drepturi pe care și noi ni le-am câștigat doar după ce am putut vedea cum arată o țară fără teroarea unui dictator”, a scris Oana Țoiu, făcând o paralelă cu căderea regimului comunist din România, în 1989.