După un mesaj similar al lui Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a îndemnat pe cetățenii iranieni să profite de o ocazie istorică
”Vom crea condițiile pentru ca poporul curajos al Iranului să se elibereze de lanțurile tiraniei”, le-a transmis premierul isralian într-un mesaj video postat pe rețelele sociale și tradus în farsi.
”Cetățeni ai Iranului, nu ratați această oportunitate. Aceasta este o oportunitate care vine doar o dată la o generație. Nu renunțați, pentru că în curând va veni momentul vostru. Momentul să ieșiți în stradă, să ieșiți în stradă cu milioanele voastre pentru a termina treaba, pentru a răsturna regimul de teroare care v-a făcut viața amară”, i-a încurajat el.
”Suferința și sacrificiul vostru nu vor fi în zadar. Ajutorul după care ați tânjit, acest ajutor a sosit. Ajutorul a sosit și acum este timpul să vă uniți pentru o misiune istorică”, a spus Netanyahu, făcând apel la toți cetățenii Iranului - farsi, kurzi, azeri, ahwazi și baluci:
”Acum este momentul să vă uniți forțele pentru a răsturna regimul și a vă asigura viitorul”.
در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026
ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.
و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:
ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.
این فرصتیست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx
Un apel similar a făcut sâmbătă și președintele SUA Donald Trump, care le-a cerut iranienilor să doboare regimul, după ce se va încheia operațiunea comună americano-israeliană.
La rândul ei, după anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei, șefa diplomației române Oana Țoiu, a transmis că Iranul se află la un moment de cotitură.
”România susține dreptul lor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. Sunt drepturi pe care și noi ni le-am câștigat doar după ce am putut vedea cum arată o țară fără teroarea unui dictator”, a scris Oana Țoiu, făcând o paralelă cu căderea regimului comunist din România, în 1989.
Lasă un comentariu