Decizia lui Donald Trump de a autoriza asasinarea ayatollahului Ali Khamenei, în mijlocul negocierilor diplomatice în curs și fără o declarație formală prealabilă de război, va rămâne probabil în istorie.

Va rămâne în istorie ca una dintre cele mai flagrante gafe geopolitice comise de Statele Unite în Asia de Vest. Acest lucru nu se datorează doar faptului că reprezintă o trădare, ci și faptului că exclude orice posibilitate de revenire la un proces de negocieri pre-negociate, în special în ceea ce privește programul nuclear iranian, potrivit La Razon.

O decizie de o asemenea amploare nu putea fi concepută decât prin supraestimarea grosolană a șanselor de succes ale unei insurecții interne și subestimarea grosolană a capacității Iranului de a organiza un răspuns extern. Dincolo de senzaționalismul pe termen scurt, asasinarea lui Khamenei nu a adus SUA beneficiile politice și mediatice așteptate. Dacă Trump a intenționat să forțeze autoritățile iraniene să accepte cele întâmplate ca pe un fapt împlinit și, în consecință, să le oblige să accepte noi termeni și condiții de negociere, se pare că nu reușește.

În practică, conducerea politică și aparatul militar al Iranului au respins orice posibilitate a unei înțelegeri de tip venezuelean. Cu atât mai puțin o "capitulare necondiționată", așa cum cere acum cu maximă insistență Trump. Întrucât agresiunea împotriva Iranului nu a dus la prăbușirea guvernului sau a sistemului militar, SUA au ajuns într-un impas. Prin urmare, nu au altă opțiune decât să escaladeze conflictul prin trimiterea de trupe – fără nicio garanție de succes – sau să dea înapoi, știind că se va confrunta cu umilința internațională.

Oricare va fi decizia Statelor Unite, China va ține cont de ea cu atenție. După ce s-a întâmplat mai întâi în Venezuela și acum în Iran, nu există nicio îndoială că scopul final al SUA este de a exercita un control complet atât asupra piețelor, cât și asupra rezervelor de petrol, cu ochii îndreptați spre China. Pentru a întârzia ascensiunea Chinei, Trump consideră că este posibil să o împiedice să acceseze aceste resurse. Având în vedere acest obiectiv, SUA, împreună cu Israelul, au lansat o nouă ofensivă împotriva Iranului.

Situațiile interne care afectează SUA și Israelul, împreună cu percepția comună că iranienii se confruntă cu o aparentă stare de vulnerabilitate, au alimentat agresivitatea. Cu toate acestea, deși abordările generale americană și israeliană coincid, cronologia lor diferă. Proiectul SUA de a controla China este pe termen lung, în timp ce urgența expansionistă a Israelului (Marele Israel) este pe termen scurt și mediu. Impulsionată de natura anxioasă a abordării israeliene, această discrepanță a fost trimisă în plan secund, conducându-i în cele din urmă la o situație fără ieșire.

Acest aventurism militar a scos la iveală probleme care prezintă interes pentru europeni. În primul rând, deși Iranul respectă dreptul internațional, cele două puteri agresoare nu se simt legate de principiile Cartei ONU, deoarece sunt încrezătoare în capacitatea lor de a manipula sistemul multilateral.

În al doilea rând, SUA consideră că relațiile sale cu Statul Israel au prioritate față de costisitoarea alianță transatlantică. De la revenirea lui Trump la Casa Albă, cadrul euro-atlantic a fost pus sub semnul întrebării cu o frecvență și o rigoare tot mai mari. Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui să înceapă să tragă concluzii geopolitice și să își revizuiască abordarea în materie de securitate, în special în domeniile energetic și militar.

În al treilea rând, într-un context de reconfigurare a ordinii internaționale, găzduirea bazelor militare ale unor puteri terțe fără o supraveghere adecvată transformă aceste tipuri de infrastructură militară într-o sursă de insecuritate pentru populațiile locale. Acest lucru este valabil mai ales atunci când aceste baze ajung să servească unor interese și agende ascunse. În cazul țărilor din Golful Persic, a căror suveranitate a fost compromisă, acestea au consimțit tacit ca SUA să le utilizeze bazele în scopuri contrare dreptului internațional. Având în vedere poziția lor geografică în raport cu Iranul, este logic ca acesta din urmă să fi prioritizat atacarea bazelor militare americane din aceste țări.

Intensitatea și amploarea strategiei Iranului au expus în mod clar vulnerabilitatea acestui tip de infrastructură la saturația spațiului aerian cu rachete și drone ieftine. În consecință, dezactivarea radarelor staționate în bazele americane a redus eficacitatea sistemelor Patriot în interceptarea valurilor ulterioare de atacuri iraniene folosind rachete mai avansate și drone de ultimă generație.

Prin răspunsul său decisiv, Iranul demonstrează că este pregătit să suporte costul acestui război de agresiune, dar nu este dispus să accepte termenii și condițiile impuse de SUA sau de orice altă putere.