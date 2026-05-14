NYT: De ce nu ar avea nevoie Xi de un acord cu Trump

Președintele Xi Jinping încearcă să câștige timp, astfel încât să-și relaxeze relațiile cu un președinte american slăbit datorită răzoiului din Iran, potrivit The New York Times.

Anul trecut, când președintele Trump s-a întâlnit cu Xi, liderul chinez a dorit să sublinieze controlul țării sale asupra unor minerale de primă importanță – o poziție dură, care l-a făcut pe Trump să accepte un armistițiu comercial timp de un an. În această săptămână, când Xi îl găzduiește la Beijing pe președintele american, el va avea de jucat o nouă carte cu greutate: războiul din Iran.

În timp ce Statele Unite s-au aflat în război, Xi a pledat pentru pace și a primit demnitari din zona Golfului Persic și din Europa, care îi cereau ajutorul în privința încheierii conflictului. Cu puțin timp înainte de vizita președintelui american, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a deplasat la Beijing, el arătându-se deloc subtil în a demonstra avantajele Chinei asupra partenerului său din Orientul Mijlociu.

„Practic, problema Iranului este în avantajul Chinei”, a declarat Li Daokui, un reputat economist de la Universitatea Tsinghua din Beijing.

În opinia sa, China dispune de un mare avantaj economic asupra Teheranului, avantaj de care ar putea dori să profite pentru a-și atinge obiectivele la care ține cel mai mult – cea mai importantă dintre ele ar fi îndepărtarea Statelor Unite de Taiwan – o insulă care se autoguvernează și pe care Beijingul o reclamă ca ținând de apartenența sa.

Asta ar trebui să-i ofere lui Xi un avantaj în plus la întrevederea programată joi – prima întrevedere față în față a celor doi lideri, începând din octombrie.

Casa Albă a căutat să exercite presiuni asupra Chinei – un client-cheie al petrolului iranian supus sancțiunilor – pentru a o convinge să își reducă din sprijinul acordat Teheranului.

Influența folositoare a Chinei asupra Iranului

China are propriile sale motive prin care ar dori să ajute la încetarea conflicului. Economia îi este afectată de majorarea prețurilor în materie de energie. O recesiune de nivel mondial ar afecta exporturile Chinei – un motor important al economiei sale. Deși utile, rezervele sale strategice de petrol nu sunt nelimitate.

China i-a convins pe oficialii iranieni să negocieze cu Statele Unite, dar se teme că s-ar putea implica într-un război pe care, în opinia sa, doar Washingtonul l-ar putea rezolva. Chiar dacă nu se va implica pe plan militar, s-ar putea, totuși, ca Beijingul să dorească să coopereze cu SUA în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz – o rută maritimă-cheie, prin care trec cam 40% din importurile petroliere ale Chinei.

S-ar putea ca tabăra chineză să ajungă la un oarecare acord cu SUA, spunând: „Să cooperăm ca să convingem Iranul să păstreze strâmtoarea deschisă”, a declarat Li, el adăugând că s-ar putea totodată ca Beijingul să vrea să primească niște asigurări potrivit cărora Statele Unite nu vor bloca strâmtoarea.

Analiștii susțin că, în plus, China ar mai putea oferi Teheranului niște șanse în colaborarea cu Washingtonul – cum ar fi creditele, investițiile sau oferta de a ajuta la refacerea țării după război. (Totuși, este puțin probabil ca Beijingul să exercite presiuni asupra Teheranului pentru a-l convinge să renunțe la programului său nuclear).

China vrea să câștige timp ca să devină mai puternică

Practic, China dorește o mai mare stabilitate și o continuare a acestui armistițiu de ordin comercial. Asta înseamnă: fără taxe vamale, fără un control al exporturilor sale și fără sancțiuni impuse companiilor chineze.

„Nu vor decât să câștige timp și spațiu ca să se întărească în vederea unor concurențe viitoare”, declară Amanda Hsiao, director la Eurasia Group’s China Practice, care, recent, s-a întâlnit la Beijing cu o serie de profesori și de oficiali.

Beijingul a făcut deja asta, consolidându-și ceea ce, în opinia lui Xi, ar fi ”o bază tehnologică la nivel national”, dar și la nivel de comerț și de știință.

În urmă cu șase luni, când cei doi lideri s-au întâlnit pentru ultima oară, China și-a întărit pârghiile în vederea creării unor probleme adversarilor săi. După ani întregi de control al exporturilor din partea SUA, companiile chineze dețin acum propriile fiefuri, în vreme ce firme, precum DeepSeek, își modifică sistemele informatice ca să ocolească restricțiile.

Beijingul a demonstrat totodată că va riposta în cazul în care ar fi provocat. În aprilie, atunci când Washingtonul a sancționat o rafinărie din Beijing pentru că ar fi achiziționat petrol iranian, China le-a ordonat companiilor sale să nu se supună deciziei.

Totuși, pentru a restabili un ton pozitiv, s-ar putea ca Beijingul să achiziționeze avioane Boeing, semințe americane de soia și carne de vacă din SUA.

"Pentru chinezi, este un preț convenabil în schimbul stabilității”, afirmă Amanda Hsiao.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA