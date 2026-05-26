O premieră majoră și controversată: Moscova își dezvăluie drona tactică Kub-10ME în "timp record"

Grupul Kalașnikov susține că a creat sistemul KUB-10ME "într-un timp record". Dar se pare că această dronă tactică este doar o evoluție a unui alt dispozitiv, informează Le Parisien.

Războiul comunicațiilor nu se poartă doar între Ucraina și Rusia. Companiile de apărare din aceste țări sunt și ele angajate într-o luptă aprigă pentru inovație... și propagandă. Dovada acestui fapt este desfășurarea, săptămâna trecută, a unei noi drone tactice Kub-10ME produsă de compania rusă Kalașnikov.

Producătorul specializat susține că a fost "primul din Rusia care a dezvoltat un sistem tactic de muniție ghidată cu o rază de acțiune care depășește 100 km". Toate acestea într-un "timp record" datorită "experienței acumulate" pe front.

Însă acest comunicat nu i-a convins pe deplin pe experții din acest domeniu. Nici prezentarea directorului general în fața presei nu a făcut-o. "Această muniție a fost dezvoltată pe baza experienței acumulate pe teren în timpul operațiunilor militare speciale și încorporează toate cele mai recente soluții solicitate de client", a dat asigurări Alan Lușnikov.

Însă această dronă, concepută să distrugă tot felul de ținte, de la vehicule blindate la sisteme de apărare aeriană, inclusiv ținte logistice, ar fi doar o îmbunătățire față de KUB-2, dezvăluită publicului larg în decembrie 2024.

Într-adevăr, specificațiile Kub-10ME - o viteză maximă de 130 km/h, un focos de 10 kg și o autonomie de 100 de minute - sunt izbitor de similare cu cele ale predecesorului său mai vechi. Aparent, Kalașnikov și-a actualizat pur și simplu sistemul de propulsie pentru a depăși artificial raza de acțiune de 100 km.

Producătorul rus de arme nu este străin de tehnicile de manipulare a informațiilor. La începutul acestui an, la World Defense Show 2026 din Arabia Saudită, Kalașnikov a prezentat Rus-PE ca fiind o muniție unică, prima din lume de acest tip, dar semănând izbitor cu Hero-90 a Israelului, deja în serviciu în mai multe țări occidentale.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA