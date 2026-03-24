O statuie a lui Cristofor Columb de la Casa Albă stârnește controverse

Donald Trump vrea să-l prezinte pe "conquistador" drept primul erou al Americii. Acest gest simbolic al Casei Albe este încă un semn al remodelării reprezentărilor culturale și istorice, potrivit lalibre.be.

Această statuie a lui Cristofor Columb continuă să genereze controverse. Dăltuită în marmură, înaltă de patru metri, privirea sa este fixată spre Pennsylvania Avenue, în ciuda rândului de bariere care împiedică accesul.

De luni, 23 martie, vizitatorii pot admira din nou această statuie în fața Casei Albe. Însă prezența conchistadorului italian nu este întâmplătoare, este încă un semn al dorinței anturajului lui Donald Trump de a remodela modul în care este prezentată istoria Statelor Unite.

Distrusă în 2020

Simbolistica unei statui a lui Cristofor Columb maschează o poveste cu totul diferită. Perceput mult timp ca exploratorul care a făcut America modernă, realitatea sa istorică este din ce în ce mai contestată astăzi. Numeroase relatări demonstrează că navigatorul a jucat un rol în înrobirea populațiilor indigene, cu o colonizare violentă ce a dus la prăbușirea societăților indigene. Într-o asemenea măsură încât, în zilele noastre, multe state și orașe americane au decis să nu mai sărbătorească Ziua lui Columb, înlocuind-o în unele cazuri cu Indigeneous Day, o zi dedicată popoarelor indigene.

Această statuie este prezentă în actualitate pentru că marchează revenirea, pentru autoritățile americane, a unei figuri extrem de controversate în timpul protestelor care au urmat uciderii lui George Floyd. La Baltimore, manifestanții au demontat-o ​​înainte de a o arunca în apă.

Donald Trump a lăudat, de asemenea, "incredibila generozitate" a grupului care a făcut posibilă returnarea statuii la Washington după ce originalul a fost "distrus de protestatari antiamericani".

Într-un comunicat tranmis CNN, administrația Trump a declarat: "În această Casă Albă, Cristofor Columb rămâne un erou".

"În timp ce sărbătorim cea de-a 250-a aniversare a independenței națiunii noastre, Casa Albă este mândră să onoreze viața și moștenirea legendară a lui Cristofor Columb cu o statuie binemeritată pe terenul Casei Albe", a continuat purtătorul de cuvânt Davis Ingle.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA