Pe Telegram și Discord, Rusia și Iran recrutează adolescenți pentru activități de spionaj și sabotaj

Moscova și Teheranul recrutează minori pentru misiuni de spionaj, propagandă și sabotaj, potrivit unei investigații Financial Times.

Această strategie low-cost exploatează izolarea digitală a adolescenților conectați la rețele sociale și platforme de jocuri video, notează COURRIER INTERNATIONAL.

Fenomenul a căpătat amploare inițial în Ucraina, impulsionat de serviciile de securitate rusești, înainte de a fi preluat de Iran și rețelele sale. În iunie 2025, Financial Times a dezvăluit că sute de tineri ucraineni au fost abordați de servicii rusești prin intermediul Telegram, WhatsApp, Viber și Discord.

Pentru 100 până la 1.000 de dolari (85 până la 850 de euro), acești adolescenți erau incitați să fotografieze ținte militare, să dea foc la vehicule sau să vizeze infrastructura energetică sau birourile de recrutare. Această metodă s-a răspândit de atunci în Regatul Unit, Polonia și Israel, potrivit unor surse intervievate într-un nou articol din cotidianul britanic.În Rotterdam, un băiat de 17 ani a fost arestat în septembrie 2025.

Descris ca fiind "pasionat de jocuri video [și] priceput la computere", acesta ar fi fost recrutat pe Telegram de un grup de hackeri legați de Moscova pentru a spiona clădiri guvernamentale din Haga folosind un apel care intercepta rețelele Wi-Fi. Tatăl său, intervievat de presa neerlandeză, l-a descris ca fiind "naiv".

"Ne educăm copiii pentru a-i pregăti pentru tot felul de pericole în viață: țigări, vaping, alcool și droguri. Dar nu pentru așa ceva".

"Trage și uită"

Această schimbare îngrijorează serviciile de securitate europene. Dominic Murphy, fostul șef al unității de antiterorism din Londra, a declarat că a fost impresionat de "numărul de tineri dispuși să se implice cu adevărat online" și de viteza cu care aceste schimburi virtuale s-au transformat în acte din viața reală. În Ucraina, 21% dintre cei arestați în 2025 pentru colaborare cu Rusia erau adolescenți.

Adesea identic, modul de operare începe cu un contact discret pe Telegram, TikTok, Snapchat, Facebook, Discord sau în jocuri video, înainte de a progresa către "căutări" mărunte, plătite, adesea în criptomonede. În World of Tanks, tinerii ucraineni ar fi fost atrași în "misiuni false" pentru a fotografia sisteme de apărare din apropierea orașului Harkiv.Atât pentru Moscova, cât și pentru Teheran, avantajul este clar.

Acești tineri recruți sunt ușor de abordat, ieftini și ușor de înlocuit. Catherine De Bolle, fosta directoare a Europol, vorbește despre o armă de tipul "trage și uită": dacă operațiunea reușește, cu atât mai bine; dacă adolescentul este arestat sau ucis, "și ce dacă?". Este, spune ea, "adaptarea criminală a societății noastre, în care totul este de unică folosință".

Recrutori mascați

Misiunile cresc uneori în intensitate, de la incendierea unei mașini la țintirea unui vehicul ucrainean, apoi a unor proprietăți legate de diaspora, înainte de a trece la infrastructuri mai sensibile. Recrutorii operează sub acoperire, inventând povești simple, cum ar fi cea a unui "ticălos care datorează cuiva bani", a cărui mașină trebuie incendiată "pentru a fi pedepsit", pentru 500 de euro.

Iranul folosește acum această metodă. În Israel, un băiat de 14 ani a fost pus sub acuzare după ce a filmat situri militare din Tel Aviv pentru un agent iranian. În Europa, mai mulți minori au fost arestați în urma unor atacuri antisemite revendicate de Hayi, un grup pe care Departamentul de Justiție al SUA îl descrie ca fiind un reprezentant al Iranului.

Părinții, însă, reprezintă principalul unghi mort în această amenințare, potrivit Financial Times, deoarece pentru mulți dintre ei, Discord sau jocurile video rămân pur și simplu spații obișnuite de socializare. Totuși, așa cum subliniază un oficial MI5:

"Dacă crezi că copiii tăi sunt pe Discord și doar stau de vorbă cu prietenii lor de școală, sunt șanse mari să te înșeli."

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA