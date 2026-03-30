Dacă președintele Donald Trump aprobă planurile, o astfel de acțiune ar marca o nouă fază a războiului, care ar putea fi semnificativ mai periculoasă pentru trupele americane decât primele patru săptămâni.

Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran, au declarat oficiali americani, în timp ce mii de soldați și pușcași marini americani ajung în Orientul Mijlociu, pentru ceea ce ar putea deveni o nouă fază periculoasă a conflictului, dacă președintele Donald Trump decide să escaladeze situația, comentează Washington Post.

Orice eventuală operațiune terestră nu ar ajunge la nivelul unei invazii pe scară largă și ar putea implica, în schimb, raiduri realizate de un amestec de forțe pentru operațiuni speciale și trupe de infanterie convenționale, au spus oficialii. Toți au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece este vorba despre planuri militare extrem de sensibile, aflate în pregătire de mai multe săptămâni.

O astfel de misiune ar putea expune personalul american la o serie de amenințări, inclusiv drone și rachete iraniene, foc de la sol și dispozitive explozive improvizate. Nu era clar, sâmbătă, dacă Trump va aproba toate, unele sau niciunul dintre planurile Pentagonului.În ultimele zile, administrația Trump a oscilat între a declara că războiul se apropie de final și a amenința că îl va intensifica.

Deși președintele a sugerat că dorește să negocieze încheierea conflictului, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a avertizat că, dacă regimul de la Teheran nu își abandonează ambițiile nucleare și nu încetează amenințările la adresa Statelor Unite și a aliaților săi, Trump este „pregătit să dezlănțuie iadul” asupra lor.

Într-o declarație transmisă ca răspuns la întrebările pentru acest material, Leavitt a spus: „Este datoria Pentagonului să facă pregătiri pentru a oferi comandantului suprem maximum de opțiuni. Asta nu înseamnă că președintele a luat o decizie.

”Discuțiile din cadrul Administrației din ultima lună au vizat inclusiv posibilitatea ocupării insulei Kharg, un nod esențial pentru exporturile de petrol iranian din Golful Persic, precum și raiduri în alte zone de coastă din apropierea strâmtorii Hormuz, pentru a identifica și distruge arme capabile să vizeze transportul maritim comercial și militar, au spus oficialii. O persoană a declarat că obiectivele analizate ar putea fi îndeplinite în „săptămâni, nu luni”. O altă sursă a estimat un interval de „câteva luni”.

Pentagonul nu a răspuns sâmbătă solicitărilor de a transmite un comentariu.Trump, vorbind pe 20 martie în Biroul Oval, le-a spus jurnaliștilor: „Nu trimit trupe nicăieri. Dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune, dar nu trimit trupe.

”Secretarul de stat Marco Rubio, aflat în Franța vineri după o reuniune a aliaților americani îngrijorați de impactul economic al războiului, a declarat că nu va fi „un conflict de durată”. El a repetat evaluarea frecventă a administrației, potrivit căreia operațiunea este înainte de termen, și a spus că Statele Unite „pot atinge toate obiectivele fără trupe terestre”.

Comentariile lui Rubio au urmat unui articol Axios care sugera că Pentagonul pregătește o „lovitură finală” împotriva Iranului, care ar putea include atât forțe terestre, cât și o campanie masivă de bombardamente. Axios și Wall Street Journal au relatat recent că administrația ia în calcul trimiterea a încă 10.000 de militari în Orientul Mijlociu, pe lângă cei deja desfășurați. Washington Post nu a putut verifica aceste informații.

În ultima lună, 13 militari americani au murit în acțiuni de luptă, inclusiv șase într-un accident aviatic în Irak, șase într-un atac cu dronă asupra portului Shuaiba din Kuweit și unul într-un atac asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită. Peste 300 de militari au fost răniți în urma atacurilor de represalii ale Iranului, care au vizat facilități americane din cel puțin șapte țări din Orientul Mijlociu, inclusiv cel puțin 10 cu răni grave.

Posibilitatea desfășurării de trupe de luptă americane pe teritoriul Iranului se confruntă cu o opoziție semnificativă în rândul populației americane, potrivit unor sondaje recente. Un sondaj realizat de Associated Press și National Opinion Research Center al Universității din Chicago arată că 62% dintre respondenți se opun ferm utilizării trupelor terestre în Iran, iar doar 12% sunt în favoare.Opiniile sunt mai împărțite în privința unor eventuale lovituri aeriene: 39% sunt împotrivă, iar 33% în favoare.

Deși au existat numeroase speculații privind ocuparea insulei Kharg de către trupele americane, o astfel de misiune implică riscuri majore, a spus Michael Eisenstadt, director al programului de studii militare și de securitate la Washington Institute for Near East Policy. Ar putea fi mai sigur, a explicat el, ca forțele americane să mineze zona din jurul insulei și să o folosească drept punct de presiune pentru a forța Iranul să elimine minele din strâmtoarea Hormuz.

„Nu mi-aș dori să fiu într-un loc atât de mic, unde Iranul poate lansa drone și, posibil, artilerie asupra ta”, a spus Eisenstadt, ofițer în rezervă care a servit în Irak, Israel și Iordania.

O misiune terestră mai eficientă, în opinia sa, ar fi ca trupele americane să „neutralizeze” unele situri militare de coastă ale Iranului, care reprezintă o amenințare pentru transportul maritim. Unele sunt situate în apropierea strâmtorii Hormuz, rută esențială pentru transportul petrolului, iar altele mai departe de coastă.

„Este mai bine ca trupele să nu fie staționate într-un singur loc pentru perioade lungi”, a spus Eisenstadt. „Mobilitatea face parte din protecția lor — intră, ies, execută raiduri.

”Unitatea expediționară a 31-a de pușcași marini, formată din aproximativ 2.200 de militari, a fost trimisă recent în regiune. Aceasta are capacitatea de a desfășura astfel de misiuni, dar se confruntă cu limitări logistice privind durata operațiunilor fără reaprovizionare.

Insula Kharg este cea mai importantă poziție a Iranului în Golful Persic, însă oficialii americani au analizat și alte insule mai apropiate de strâmtoarea Hormuz ca posibile puncte de operațiuni.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice ar putea opune rezistență puternică, folosind inclusiv infrastructura petrolieră a insulei pentru apărare.Un alt fost oficial din domeniul apărării a spus că planurile pentru o campanie terestră sunt ample: „Am analizat scenariile, au fost simulate. Nu este o planificare de ultim moment.

”Capturarea de teritorii iraniene ar putea pune presiune asupra regimului de la Teheran și ar crea avantaje în negocieri, dar principala provocare ar fi protejarea trupelor americane odată ajunse acolo.„Trebuie să asiguri protecția oamenilor de pe insula Kharg. Asta e partea dificilă. Ocuparea nu e problema — menținerea controlului este.”În timp ce democrații se opun în mare parte războiului, republicanii sunt împărțiți. Senatorul James Lankford a sugerat că ar susține utilizarea forțelor speciale pentru misiuni punctuale, dar nu o ocupație de durată.

Reprezentantul Derrick Van Orden s-a declarat ferm împotriva desfășurării de trupe pe teritoriul Iranului, spunând că obiectivele strategice pot fi atinse fără acest pas.Reprezentanta Nancy Mace a declarat și ea că nu va susține trimiterea de trupe terestre.În schimb, alți politicieni, precum senatorul Lindsey Graham, au cerut acțiuni mai ferme, inclusiv ocuparea insulei Kharg, făcând o comparație controversată cu bătălia de la Iwo Jima din Al Doilea Război Mondial.

„Am făcut Iwo Jima, putem face și asta”, a spus Graham. „Eu mizez mereu pe pușcașii marini.”

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA