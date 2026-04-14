Emmanuel Macron: Am vorbit cu președinții Massoud Pezeshkian (Iran) și Donald Trump

Massoud Pezeshkian este președintele Iranului. Franța și Marea Britanie vor găzdui vineri un summit cu 40 de țări nebeligerante invitate pentru a stabili cadrul unei posibile misiuni defensive de reluare a navigației.

Președintele Macron spune că a vorbit cu ambele părți. De menționat însă că președintele Iranului, Massoud Pezeshkian, nu a făcut parte din delegația iraniană prezentă la Islamabad.

"Am vorbit cu președintele Iranului, Massoud Pezeshkian, precum și cu președintele american, Donald Trump.

Am îndemnat la reluarea negocierilor suspendate la Islamabad, la clarificarea neînțelegerilor și la evitarea oricărei escaladări suplimentare.

Este esențial, în special, ca încetarea focului să fie respectată cu strictețe de toate părțile și să includă Libanul. Este la fel de important ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă necondiționat, fără restricții sau taxe, cât mai curând posibil.

În aceste condiții, negocierile ar trebui să poată fi reluate rapid, cu sprijinul părților cheie interesate.

Franța și Regatul Unit vor găzdui o conferință la Paris vineri, aducând împreună prin videoconferință țări nebelligerante dispuse să contribuie, alături de noi, la o misiune multilaterală și pur defensivă, menită să restabilească libertatea de navigație în strâmtoare atunci când condițiile de securitate o permit."

Un canal din India afiliat la CNN redă o declarație a președintelui Iranului cu privire la o posibilă înțelegere cu SUA.