Prețul lui Trump pentru capitularea Iranului – 24 de miliarde de dolari

Banii-gheață în schimbul unui memorandum ilustrează vulnerabilitatea președintelui în fața nemulțumirii alegătorilor, informează The Telegraph.

Pentru un președinte, impresia ar fi cum nu se poate mai gravă: miliarde de dolari alocate tocmai regimului împotriva căruia America a pornit un război.

Totuși, aceasta este realitatea cu care se confruntă acum Donald Trump, un președinte care l-a criticat ani în șir pe Barack Obama pentru că, în urma acordului nuclear din 2015, negociat de SUA, Marea Britanie, Franța, China, Rusia și Germania, a trimis în Iran „munți de bani-gheață”.

Suma la care ar trebui să se aștepte Trump – 24 miliarde dolari, din care jumătate să fie plătiți în avans – ar urma să fie livrată în schimbul unui memorandum prin care să se pună capăt celor două luni, la fel de costisitoare și de dureroase, de lupte din Orientul Mijlociu.

Și, în pofida faptului că banii aparțin Iranului - fondurile fiind înghețate în urma sancțiunilor – asta ar fi o soluție pentru Trump, care și-a încălcat promisiunea făcută în timpul campaniei electorale și a implicat America în război, începând din 28 februarie.

Cum, în afara Israelului, nicio țară nu se află de partea sa din punct de vedere militar și fără vreun sprijin public sau diplomatic din partea aliaților tradiționali, președintele american a promis că o forță impunătoare ar duce la o victorie rapidă și ar împiedica Iranul să producă o armă nucleară.

În loc de așa ceva, date fiind prețurile în creștere ale petrolului și eventualitatea unei recesiuni la nivel mondial mai mare decât cea de pe vremea pandemiei din 2020, probabil că pacea va însemna deblocarea miliardelor respective pentru un regim care, în pofida numeroaselor promisiuni și declarații ale lui Trump, rămâne pe picioare.

Pentru Casa Albă, problema nu este legată doar de mărimea plăților. Demersul transmite alegătorilor americani un mesaj contradictoriu și riscant din punct de vedere electoral, având în vedere că agenda politică a Washingtonului se îndepărtează de război, concentrându-se asupra alegerilor parțiale.

De la bun început, toți acești bani nu vor duce la un acord total, ci la ceva care, mai degrabă, ar de un document de o pagină, care asigură „cadrul unor negocieri ulterioare”.

Dacă așa stă situația – iar declarațiile ambelor părți din conflict se arată extrem de contradictorii – asta ar însemna un final extrem de departe de punctul din care Trump a pornit.

Anunțând începutul războiului, în timp ce se afla la Mar-a-Lago, reședința sa din Florida, președintele s-a angajat să distrugă industria de rachete a Iranului și să-i elimine pe teroriștii aliați. Totodată, el le-a cerut iranienilor să se revolte și să dărâme regimul.

Totuși, un acord de o singură pagină pare să nu răspundă acestor obiective, acestea urmând să fie discutate în perioada de 30 până la 60 de zile care ar urma. Practic, luni, președintele a renunțat la principala sa cerere, potrivit căreia Iranul ar trebui să își lase uraniul îmbogățit pe mâna Statelor Unite.

„Uraniul îmbogățit (praful nuclear!) va fi predat imediat Statelor Unite, care l-ar aduce în țară pentru a-l distruge sau, de preferat, în urma unei colaborări și a unei coordonări împreună cu Republica Islamică a Iranului, uraniul îmbogățit să fie distrus pe loc sau într-o altă locație, convenită cu Comisia pentru Energie Atomică, sau un echivalent al acesteia, care să fie martoră la acest proces”, după cum a notat Trump pe contul său Truth Social.

Eliberarea miliardelor de dolari e un proces complicat, atât din punct de vedere legal, cât și politic. Se presupune că doar 2 miliarde dolari din activele Iranului s-ar afla în Statele Unite. O bună parte din restul banilor, calculați ca ridicându-se la circa 11 miliarde, se află în bănci din străinătate, fiind înghețați de Națiunile Unite.

În vederea deblocării, probabil că Washingtonul va trebui să recurgă la sancțiuni, la cooperarea cu guverne din străinătate și la un mecanism care să garanteze că banii nu vor fi folosiți de regim în vederea reluării producției de armament nuclear sau pentru finanțarea aliaților.

O sursă din Golf a declarat pentru The Telegraph că partenerii discută un „mecanism complex”, care să împiedice ca banii să fie vărsați direct regimului. În cercurile Maga (Make America Great Again – Să redăm măreția Americii – sloganul electoral al președintelui Trump, n. red.), perspectiva unor miliarde de dolari alocați Iranului cade într-un moment prost. Aliații lui Trump consideră că, practic, acești bani înseamnă o recompensă oferită regimului, un regim care deja a ținut o lume întregă în șah blocând Strâmtoarea Ormuz și majorând instantaneu prețurile combustibilului și ale energiei la nivel mondial.

Public, republicanii se arată nemulțumiți. „Presupusul armistițiu de 60 de zile – cu convingerea că Iranul ar fi de bună credință – ar fi un dezastru”, scria sâmbătă, pe portalul X, Roger Wicker, președintele comisiei pentru servicii armate din Senat.

Pentru un președinte care a promis o victorie covârșitoare, transferul acestor fonduri pare mai puțin o campanie militară decisivă și mai mult o recompensă plătită ca să oprească vărsarea de sânge.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA