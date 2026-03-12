În primul său discurs în calitate de nou Lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că "Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână închisă”, cerând țărilor din regiune să închidă bazele americane, relatează ANSA.

"Nu ne vom retrage niciodată; ne vom răzbuna martirii”, a declarat el.

Puternicul președinte al parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că Teheranul "va abandona orice reținere” dacă Statele Unite și Israelul vor ataca oricare dintre insulele sale din Golf.

Mișcarea armată pro-iraniană Hezbollah a intrat într-o nouă fază: "Suntem pregătiți pentru un război lung”, lansând "150 de rachete” asupra Israelului peste noapte.

În timpul unei întâlniri cu generalii IDF, ministrul Apărării, Israel Katz, a avertizat: "L-am atenționat pe președintele libanez Aoun că, dacă nu opresc Hezbollah, vom prelua teritoriul”.

"Trebuie să învingem inamicul, iar puterea noastră ne va ajuta să facem acest lucru”, a spus Mojtaba Khamenei, cerând țărilor din regiune să închidă bazele americane.

"Nu ne vom retrage niciodată. Vom răzbuna sângele martirilor noștri, vom răzbuna sângele tuturor cetățenilor noștri. Inamicii noștri vor plăti prețul, pentru că va exista răzbunare”, a afirmat Mojtaba Khamenei în primul său discurs public.

"Promitem regretatului Lider Suprem Ali Khamenei că vom urma calea și vom face tot posibilul pentru a continua ceea ce s-a realizat în trecut și le cer tuturor liderilor politici ai Iranului să facă tot posibilul pentru a demonstra unitate”, a adăugat Mojtaba Khamenei în primul său discurs în calitate de noul Lider Suprem al Iranului, după moartea tatălui său, Ali Khamenei.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA