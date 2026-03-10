Provocarea SUA către China pentru petrolul Iranului: Ce este modelul irakian și de ce îngrijorează

În 2025, China a importat 48% din necesarul său de petrol de la navele ieșite din Strâmtoarea Ormuz, fără a lua în considerare achizițiile opace de țiței iranian în timpul sancțiunilor, scrie Corriere della Sera.

Potrivit Agenției Vamale de la Beijing, principalii furnizori au fost Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Oman, Irak și Kuweit. Nu este o problemă imediată pentru Beijing, care are rezerve strategice colosale concepute pentru o autonomie completă de 200 de zile (față de maximum 60 de zile pentru țările occidentale).

Este, fundamental, o provocare strategică lansată de Donald Trump. Pe zi ce trece, conflictul privind Iranul apare din ce în ce mai mult, ca un joc (și) pentru viitorul Chinei. Planul SUA pentru petrolul iranian, oficial, nu prevede nimic de genul acesta. Mai degrabă, oamenii lui Trump urmează modelul irakian din 2003.

Bombardamentele sistematice ale țintelor militare și scufundarea flotei Teheranului sunt un preludiu pentru același obiectiv: pătrunderea spre nord-vest în Golful Persic și preluarea controlului asupra insulei Kharg. Kharg, cu portul Bandar Abbas în cel mai îngust punct al Strâmtorii Ormuz, este principala infrastructură petrolieră a Iranului.

Uneori, insula gestionează până la 90% din exporturile de țiței ale țării, deci din fluxurile sale de intrări, și este esențială pentru sustenabilitatea financiară a Guvernului de la Teheran.

Modelul irakian se bazează pe controlul american asupra acestor infrastructuri. În 2003, după căderea lui Saddam Hussein, Coalition Provisional Authority (gestionată de Washington) a deschis un cont la Rezerva Federală din New York pentru a depune veniturile din vânzările de petrol irakian.

În acest fel, Statele Unite au menținut efectiv un grad bun de control asupra fondurilor Bagdadului până în prezent. Obiectivul oficial este de a asigura transparența cheltuielilor și protecția Irakului față de creditorii săi străini (așa cum face acum Casa Albă pentru Venezuela).

În esență, prin controlul contului escrow de la Rezerva Federală din New York, America împiedică Irakul să achiziționeze arme cu veniturile sale din petrol. Planul pentru Iran prevede același scenariu: deschiderea unui cont escrow deținut de Iran, dar în mâini americane, pentru a asigura dezarmarea ayatollahilor și a Gărzii Revoluționare.

Prin urmare, cucerirea militară a infrastructurilor petroliere devine esențială, chiar dacă Trump nu reușește să impună o schimbare de regim la Teheran. Beijingul urmărește cu nervozitate situația, mai ales având în vedere dependența sa de petrolul din Golful Persic.

Dacă, în viitor, Iranul ar răspunde Casei Albe pentru a-și asigura supraviețuirea, Statele Unite ar avea, potențial și implicit, o pârghie suplimentară: ar putea bloca sau descuraja mai ușor vânzările de petrol către China din Golf, într-o eventuală fază de tensiuni militare între superputeri rivale.

În schimb, dacă regimul de la Teheran ar rămâne ostil și amenințător după război, guvernele din Golf s-ar îndrepta către Beijing pentru a face presiuni asupra Iranului în vederea asigurării unor fluxuri ordonate de țiței din Ormuz. China ar câștiga influență. Chiar și cele mai recente mișcări se încadrează în acest tipar.

Actuala semi-paralizare a Strâmtorii a blocat probabil aproximativ 200 de milioane de barili: două zile de consum global. Pentru țările occidentale, perspectiva injectării unor rezerve de 300-400 de milioane de barili este echivalentă cu un fel de intervenție verbală menită să limiteze o creștere bruscă a prețurilor: știu că stocurile ar fi încă insuficiente pentru a compensa efectele unei închideri a Ormuzului, care ar urma să dureze mai mult de o lună.

Mai mult, nici măcar redeschiderea conductei "Est-Vest" a Arabiei Saudite nu este suficientă: aceasta poate transporta doar un sfert din țițeiul din Golf, pe uscat, către Marea Roșie.

Problema de fond rămâne deschisă pentru controlul infrastructurii de aur negru a Teheranului. Și Beijingul cu siguranță nu va rata nimic.

Sursa:RADOR RADIO ROMÂNIA