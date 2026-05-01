Putin, alarmă privind o lovitură de stat: Serviciile de informații europene: verificări mai stricte

Kremlinul înăsprește drastic securitatea în jurul lui Putin, ca urmare a temerilor crescânde de instabilitate internă și o posibilă lovitură de stat, potrivit unui raport al serviciilor de informații europene, citat de CNN.

Potrivit raportului, noile măsuri au fost adoptate în urma unei serii de asasinate a unor înalți oficiali ruși și pe fondul creșterii tensiunilor la cele mai înalte niveluri ale puterii. Securitatea în jurul președintelui a fost intensificată: vizitatorii trebuie să fie supuși mai multor verificări, în timp ce membrilor personalului său direct - inclusiv bucătari, gărzi de corp și fotografi - li se interzice să folosească transportul public.

Totodată, cei care lucrează îndeaproape cu Putin sunt obligați să utilizeze telefoane mobile fără acces la internet, într-un efort de a reduce riscul scurgerilor de informații sensibile. Restricțiile au fost înăsprite și mai mult după asasinarea unui general rus de rang înalt în decembrie anul trecut, un incident care ar fi declanșat un conflict intern în cadrul sistemului de securitate, notează Il Messaggero.

Raportul subliniază modul în care aceste măsuri reflectă un climat de neîncredere și nemulțumire crescândă în cadrul Kremlinului, exacerbat de dificultățile economice, semnalele de disidență internă și eșecurile militare din Ucraina.Călătoriile președintelui sunt, de asemenea, foarte limitate. Se pare că Putin a redus drastic vizitele oficiale și a încetat să-și viziteze reședințele obișnuite din regiunea Moscovei și de la Valdai. Pentru a menține o oarecare normalitate, Kremlinul ar fi publicat imagini preînregistrate ale activităților sale publice. În plus, din 2022, președintele ar fi petrecut perioade lungi de timp în buncăre fortificate, inclusiv în regiunea Krasnodar.

Contextul este marcat de un război din ce în ce mai costisitor. Conform estimărilor occidentale citate în raport, pierderile rusești se ridică la aproximativ 30.000 de morți și răniți pe lună. La acestea se adaugă progresele limitate pe teren și atacurile continue ale dronelor ucrainene pe teritoriul rusesc. Pe plan intern, întreruperile telefoniei mobile din orașele mari alimentează, de asemenea, nemulțumirea, afectând un segment al elitei urbane care până acum a fost relativ izolat de efectele conflictului.

Dosarul descrie, de asemenea, tensiuni în cadrul sistemului de securitate, cu dispute privind protecția înalților oficiali, care ar fi dus la înăsprirea măsurilor pentru alți zece comandanți de rang înalt. Printre principalele îngrijorări se numără riscul unor conspirații interne și utilizarea dronelor în posibile atacuri. Orice încercare de a-l răsturna pe Putin ar reprezenta, însă, o schimbare radicală a echilibrului de putere.

Publicarea raportului, notează analiștii, ar putea face parte și dintr-o strategie occidentală care vizează expunerea slăbiciunilor interne ale sistemului rus. Un semnal că, la mai bine de patru ani de la începerea războiului din Ucraina, frontul intern al Kremlinului apare din ce în ce mai mult sub presiune.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA