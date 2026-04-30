Putin pierde teren în Africa după înfrângerea mercenarilor săi în Mali

Atacurile teroriste care au zguduit Mali la sfârșitul săptămânii trecute au început la fel de brusc ca și cum cineva ar fi declanșat haosul. Bamako, Kati, Mopti, Gao, Kidal, scrie El Pais.

În câteva ore, stabilitatea fragilă pe care această țară din Sahel abia o menține s-a transformat într-o criză deschisă. În timp ce în Bamako, capitala, armata continua să caute jihadiști, iar vestea căderii orașului Kidal - una dintre cele mai simbolice bastioane ale conflictului, a cărui apărare se afla în mâinile forțelor rusești - devenea din ce în ce mai credibilă, generalul Assimi Goïta a afirmat marți că totul era "sub control". Imaginea de calm proiectată de guvern se ciocnește însă cu avansul insurgent din nord și cu retragerea rusă, subminând narațiunea pe care Moscova a promovat-o ca garant al securității în Africa.

Prezența Rusiei în Mali s-a consolidat după loviturile de stat din 2020 și 2021, când junta a rupt relația cu partenerii săi occidentali - în principal Franța și ONU - și s-a orientat către Vladimir Putin. Mai întâi prin intermediul Grupului Wagner și, după restructurarea sa din 2023, prin intermediul Corpului African, Moscova a desfășurat luptători și resurse pentru a sprijini armata împotriva jihadiștilor și separatiștilor.

Câștigul pentru Kremlin este substanțial: posibilitatea de a-și extinde influența geopolitică și, important, accesul la resurse naturale precum aurul și litiul, în conformitate cu strategia sa de extindere a prezenței sale în regiunea Sahel folosind un model pe care l-a reprodus în alte țări din Africa de Vest și Centrală. Însă căderea orașului Kidal, un oraș la cucerirea căruia a ajutat în 2023 și care este esențial pentru controlul nordului și al rutelor prin Sahel, marchează un punct de cotitură.

Atacul terorist de sâmbătă a fost comis într-un mod coordonat de doi inamici ai regimului: Grupul pentru Sprijinirea Islamului și a Musulmanilor (JNIM), legat de Al-Qaeda și care urmărește să impună cea mai radicală versiune a legii islamice în Mali, și separatiștii tuaregi ai Frontului de Eliberare din Azawad (FLA), care își propun să controleze nordul, un teritoriu pe care îl consideră al lor. Ambele au obiective foarte diferite, dar au unul în comun: răsturnarea regimului generalului Goita. Ofensiva demonstrează, de asemenea, o capacitate neobișnuită de coordonare operațională între actori cu agende diferite, ceea ce îi consolidează impactul militar și politic.

În aceeași zi în care Goita și-a prezentat mesajul – un discurs către națiune difuzat la televiziunea de stat – au fost publicate și fotografii care îl arătau întâlnindu-se cu ambasadorul rus la Bamako. Această imagine avea scopul de a transmite control și continuitate, întărind ideea că alianța cu Moscova rămâne intactă. Realitatea este însă mai fragilă. În ciuda bombardamentelor și a utilizării elicopterelor de atac pentru a-i ține sub control pe insurgenți, nici Rusia, nici armata maliană nu au împiedicat lovitura de stat. Ofensiva l-a ucis chiar și pe ministrul Apărării, Sadio Camara, și i-a forțat pe ruși să se retragă din Kidal.

Motivul pentru care Goïta vrea să proiecteze această imagine de unitate între Mali și Rusia este acela că vrea să-și afirme conducerea și să clarifice faptul că nu există nicio criză în relația cu rușii, a explicat o sursă diplomatică europeană pentru EL PAÍS. "Faptul că au fost publicate imagini cu liderul juntei militare cu ambasadorul rus și că Kremlinul a publicat simultan o declarație de susținere a Mali este o narațiune de coordonare între cele două țări", a analizat sursa.

Potrivit FLA, principalul actor rebel în asediu, în mai puțin de 24 de ore, mercenarii ruși s-au înrădăcinat într-o fostă cazarmă MINUSMA (MINUSMA era misiunea ONU de menținere a păcii desfășurată în Mali, dizolvată în 2023 la cererea guvernului de la Bamako ) și au acceptat înfrângerea. Însuși Corpul African a recunoscut acest lucru: "Printr-o decizie comună cu guvernul malian, unitățile Corpului African staționate în Kidal s-au retras din oraș [...] Situația din Mali rămâne tensionată". "Sunt victime în rândurile noastre", a recunoscut ministrul adjunct de Externe rus, Gheorghi Borisenko, a doua zi. Moscova nu a publicat cifre privind morții sau răniții.

Ulf Laessing, directorul programului Sahel de la Fundația Konrad Adenauer, este de acord că reputația Rusiei a suferit o lovitură majoră. "[Insurgenții] nu au întâmpinat nicio rezistență în nord. [Rușii] au aflat că era în curs un atac", spune expertul, referindu-se la Kidal. "Este o lovitură pentru Rusia. Nu cred că se pot promova cu ușurință ca furnizori de securitate în Africa", conchide el.

Fondat în 2014, Grupul Wagner, numit acum Africa Corps, a extins influența rusă în Africa timp de aproape un deceniu datorită priceperii în afaceri și conexiunilor cu dictatorii ale liderului său, Evgheni Prigojin. Însă popularitatea crescândă a acestui instigator la război și confruntarea sa tensionată cu înaltul comandament rus cu privire la direcția invaziei Ucrainei l-au determinat în cele din urmă pe ministrul Apărării de atunci, Serghei Șoigu, să ordone preluarea companiei de către armată în 2023.

Această decizie a marcat o schimbare profundă. Wagner, cu structura sa flexibilă și agresivă, a devenit o forță mai ierarhică, absorbită de armată și redenumită după forța expediționară a generalului nazist Erwin Rommel, Afrika Korps.

Pierderea orașului Kidal este a doua lovitură majoră după ambuscada de la Tinzaouaten din 2024, care a costat gruparea paramilitară cel puțin 80 de victime, potrivit unor surse apropiate situației, când unul dintre convoaiele sale a fost atacat într-o ambuscadă.

"Culturile Corpului African și ale lui Wagner sunt catastrofal de diferite: Corpul African este armata, cu propria ierarhie", explică pentru acest ziar un veteran al lui Wagner care a participat la cucerirea orașului Kidal în 2023 și care se numește M., singurul lucru care apare pe eticheta sa de identificare. "Este la fel ca în Ucraina: comandanți fără experiență conduc luptători experimentați", adaugă el.

Criticile indică deficiențe specifice: lipsa unităților de recunoaștere, mai puțină inițiativă și un rol axat pe antrenarea trupelor locale și escortarea convoaielor. "Cu Wagner, existau raiduri constante; fiecare unitate își patrula zonele de responsabilitate și distrugea concentrările de miliții. Aceștia operau cu elicoptere, vehicule blindate și alte echipamente. Milițienii nu aveau odihnă; erau testați la fiecare două zile. Corpul African nu face asta", povestește M.. Un alt fost membru este de acord: "Armata nu a modernizat Wagner; doar l-a transformat într-o altă unitate".

Ruperea relațiilor nu este pe masă, deoarece malienii nu au altă alternativă, indică Laessing, deoarece retragerea trupelor franceze și expulzarea MINUSMA au lăsat un vid pe care doar Rusia l-a umplut, devenind principalul susținător militar și politic al juntei militare.

În urma atacurilor din weekend, surse diplomatice descriu conflictul ca devenind din ce în ce mai profund, regimul concentrându-se pe securizarea orașului Bamako și depinzând de menținerea deschisă a rutelor de aprovizionare din Senegal și Coasta de Fildeș.

"Kidal a căzut, iar Timbuktu, implicat în lupte, este pe punctul de a cădea", notează una dintre aceste surse. "Cotul râului Niger va marca linia de demarcație dintre nord și sud", subliniază sursa.

Între timp, asasinarea lui Camara a perturbat și echilibrul intern din Mali. Ministrul Apărării, instruit la școli militare din Rusia, era principalul contact al Kremlinului. "El a fost cel care le-a dat rușilor ideea că ar putea interveni în Mali, iar apoi a adus Grupul Wagner", susține Laessing. Acum, moartea sa creează incertitudine.

"Goita va încerca să reechilibreze relațiile, dar nu se va despărți de Rusia pentru că nu are alternativă", adaugă analistul. "Este perceput ca fiind relativ pro-occidental. A fost instruit în Statele Unite și Germania și, prin urmare, există o oarecare speranță că țara ar putea deveni puțin mai deschisă la colaborarea cu alți parteneri, precum Statele Unite, care au oferit asistență antiteroristă", sugerează el.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA