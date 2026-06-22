Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret prin care se anunță organizarea de alegeri în Duma de Stat pe 20 septembrie.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret prin care se anunță organizarea de alegeri în Duma de Stat pe 20 septembrie. Acest scrutin are loc într-un moment potențial nepotrivit, având în vedere rata sa actuală de popularitate scăzută de la ordonarea invadării Ucrainei în februarie 2022, scrie La Razon.

În ziua alegerilor masive vor avea loc peste 2.200 de procese electorale separate, inclusiv reînnoirea camerei inferioare a Parlamentului rus, cu aproape 20.700 de locuri și funcții disponibile.

Simultan, regiunile își vor alege guvernatorii în 39 de adunări legislative regionale și, pentru prima dată, locuitorii celor patru teritorii ucrainene considerate acum parte a Rusiei - Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia - vor fi chemați la urne.

Una dintre prioritățile Kremlinului este de a proiecta o imagine de normalitate, în ciuda faptului că acest proces va avea loc în mijlocul unui război care face ravagii de mai bine de patru ani.

Institutul VTSIOM, responsabil oficial de sondajele efectuate în rândul rușilor cu privire la președintele lor, a calculat rata de aprobare a lui Putin în această lună la 65,5%, mult sub cele 74% de care se bucura în februarie. Pentru prima dată de la începutul războiului, rata oficială a scăzut sub 70%.

O altă agenție, FOM, cunoscută pentru legăturile sale strânse cu Kremlinul, a înregistrat 73%, cu doar două puncte peste minimul istoric din timpul conflictului, în timp ce Centrul independent Levada o plasează la 79%, dar în scădere cu șase puncte față de ianuarie.

Această scădere a popularității președintelui afectează și sondajele privind intenția de vot, care plasează partidul lui Putin, Rusia Unită, sub 30%, apropiindu-se de minimul istoric de 26,4% înregistrat în august 2021. În același an, a obținut aproape jumătate din voturi. Cu cinci luni înainte de următoarele alegeri, această cifră pare acum de neatins. Firmele de sondaje rusești și-au schimbat metodologiile pentru a atenua impactul datelor publicate recent. În unele cazuri, chiar au încetat complet publicarea sondajelor. Site-ul web al opoziției, Meduza, afirmă că scăderea este reală și că există îngrijorare în cadrul administrației prezidențiale.

Dintre toți factorii care ar fi putut duce la prăbușirea sprijinului popular pentru Putin, cel mai surprinzător este unul pe care nimeni nu l-a luat în considerare: întreruperile rețelei de internet mobil. Cetățeni obișnuiți din toate categoriile sociale își exprimă deschis furia față de restricțiile impuse chipurile pentru a garanta securitatea împotriva atacurilor cu drone ucrainene. Până în ziua de azi, nimeni nu susține o măsură care a generat pierderi economice cuantificabile și a transformat viața de zi cu zi din Rusia într-o sursă constantă de fricțiuni, de la membri ai parlamentului și oameni de afaceri până la bloggeri și militari.

Închiderea aplicației de mesagerie Telegram, care are zeci de milioane de utilizatori în Rusia, nu a fost bine primită. În cadrul mai multor ședințe guvernamentale, președintele Putin a încercat să justifice aceste măsuri afirmând că "asigurarea siguranței oamenilor va fi întotdeauna o prioritate", deși experții susțin că închiderea internetului nu s-a dovedit eficientă în limitarea atacurilor cu drone asupra orașelor rusești. Rezultatul este ironic, deoarece singura măsură pe care Kremlinul a luat-o în numele securității naționale a cauzat mai multe daune politice decât orice atac ucrainean recent.

Iabloko, singurul partid cu reprezentare parlamentară care și-a exprimat opoziția față de război, a fost supus unor presiuni tot mai mari din partea autorităților de la anunțarea alegerilor. Partidul a declarat recent că întreaga situație este o manevră orchestrată de Kremlin pentru a-i împiedica candidații să participe legal la alegeri. Tocmai această opoziție față de închiderea internetului a impulsionat partidul Poporului Nou în sondaje, demonstrând măsura în care această problemă a umbrit altele în discuțiile politice.Între timp, partidul prezidențial, Rusia Unită, nu a făcut nicio mișcare și, deocamdată, nu și-a anunțat încă programul electoral.

Potrivit presei independente, este posibil să aștepte să vadă cum evoluează situația în prima linie și cum se îmbunătățesc indicatorii economici ai țării înainte de a se angaja la măsuri concrete. Ceea ce nu a trecut neobservat este scăderea aparițiilor publice ale lui Putin de la începutul anului, coincizând cu capturarea lui Nicolás Maduro și asasinarea ayatollahului iranian Ali Khamenei, doi dintre cei mai apropiați aliați ai săi.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA