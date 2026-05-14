Putin speră că va discuta cu Xi despre vizita lui Trump cu prilejul vizitei proprii în China

16:23
Președintele rus Vladimir Putin speră că va discuta cu omologul său chinez Xi Jinping despre recenta vizită a președintelui american Donald Trump în China în timpul vizitei pe care o va întreprinde el însuși în scurt timp la Beijing.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a declarat vineri reporterilor că detaliile vizitei lui Putin în China, despre care a spus că va avea loc "foarte curând", au fost convenite, urmând ca datele exacte să fie anunțate în scurt timp, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Donald Trump își încheie vineri vizita de trei zile în China.

În cadrul vizitei, Xi Jinping, președintele Chinei, l-a avertizat pe președintele Donald Trump că cele două țări s-ar putea confrunta din cauza Taiwanului, dacă problema nu este gestionată corespunzător.

La banchetul de stat, liderul chinez a remarcat că el și Trump au menținut relațiile SUA-China "în general stabile" într-o lumeturbulentă.


