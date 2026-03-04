Războiul dezinformării face ravagii și în Orientul Mijlociu

Imagini reciclate, secvențe de jocuri video prezentate ca fiind atacuri reale, elemente vizuale de luptă generate de inteligența artificială: atacul americano-israelian asupra Iranului a declanșat un "război al narativelor", relatează France24.

De când atacurile americane și israeliene asupra Iranului și atacurile de represalii ale Teheranului au aprins regiunea, a izbucnit un război paralel al dezinformării. Ambele părți și susținătorii lor inundă rețelele de socializare cu neadevăruri, care adesea se răspândesc mai repede decât faptele reale.

Echipele AFP au identificat o serie de conturi pro-iraniene care postau videoclipuri vechi menite să exagereze pagubele cauzate de atacurile Teheranului împotriva Israelului și a statelor din Golf.

"Există în mod clar un război al narativelor online", a declarat pentru AFP Moustafa Ayad de la Institutul pentru Dialog Strategic (ISD). "Fie că este vorba de a justifica atacurile din Golf, fie de a lăuda puterea militară iraniană în fața atacurilor israeliene și americane, obiectivul pare a fi epuizarea 'inamicilor'".

La polul opus, potrivit cercetătorilor, media opoziției iraniene a difuzat pe X și Telegram știri care atribuiau în mod fals guvernului iranian însuși un atac asupra unei școli de fete din Iran.

Proliferarea conturilor false

ISD a avertizat, de asemenea, cu privire la proliferarea conturilor false care uzurpă identitatea unor înalți oficiali iranieni.

În paralel, extrase din jocuri video reciclate pentru a simula atacuri cu rachete, împreună cu imagini generate de inteligența artificială care arată nave de război americane scufundate - inclusiv, se pretinde, portavionul USS Abraham Lincoln - au adunat milioane de vizualizări.

Tactici de dezinformare similare cu cele deja observate în alte conflicte, cum ar fi cele din Ucraina și Gaza.

"Ce este cu adevărat uimitor este viteza și amploarea acestor reprezentări, care alimentează o mare parte din confuzia online cu privire la ceea ce a fost țintit sau la rezultate", notează Moustafa Ayad.

Aceste imagini fabricate, care prezintă Iranul ca fiind mai amenințător decât sugerează situația de pe teren, au adunat doar ele peste 21,9 milioane de vizualizări pe X, proprietatea lui Elon Musk, potrivit organizației de monitorizare a dezinformării NewsGuard.

Marți, platforma miliardarului american a anunțat că va suspenda timp de 90 de zile programul său de împărțire a veniturilor pentru creatorii care publică, fără a o preciza, videoclipuri generate de inteligenața artificială despre conflicte armate.

"Ciorbă" de război”

"În vreme de război, este crucial ca oamenii să aibă acces la informații autentice de la fața locului", spune Nikita Bier, manager de produs la X. Cu toate acestea, tehnologiile actuale de inteligență artificială fac banală "crearea de conținut care poate induce în eroare oamenii".

Schimbarea este notabilă pentru o platformă a cărei abordare a moderării conținutului a fost aspru criticată de când proprietarul său a achiziționat site-ul în octombrie 2022, cu 44 de miliarde de dolari."

Ceața războiului se transformă rapid într-o ciorbă de război, deoarece conținutul generat de inteligența artificială creează zgomot nesfârșit în ecosistemele informaționale", explică Ari Abelson, cofondator al OpenOrigins, o companie specializată în combaterea deepfake-urilor.

"În timp ce asistăm la încă un conflict global extrem de grav în Iran, este important să înțelegem cum se schimbă ecosistemul nostru media".

Un studiu NewsGuard a constatat că instrumentul de căutare de imagini inversate al Google a produs dezinformări generate de inteligența artificială despre imagini fabricate sau înșelătoare legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Aceasta dezvăluie o "slăbiciune semnificativă într-un sistem utilizat pe scară largă pentru verificarea autenticității imaginilor", a subliniat NewsGuard. Contactat de AFP, Google nu a răspuns pentru moment.

sursa: RADOR RADIO ROMANIA