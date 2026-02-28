Război în Iran, cazul școlilor lovite în timpul bombardamentelor. Ce se verifică - Vitalie Cojocari

Jurnalistul Vitalie Cojocari relatează despre bombardamentelor asupra a două școli din Iran, din informații verificate de NYTimes, The Times și BBC. Ambasadorul ONU a anunțat că au murit peste 100 de copii, sâmbăta fiind începutul săptămânii în Iran.

Informațiilor verificate de presa internațională, sumarizate de Vitali Cojocari, care amintește și faptul că "neîncrederea profundă în regimul iranian face ca rapoartele oficiale să fie dificil de acceptat pentru mulți, iar unii iranieni au învinovățit direct regimul pentru atac, potrivit BBC".





"Rușii acuză Occidentul și presa din Vest că nu a observat subiectul. Numai că nu este așa. Jurnaliștii din Vest au scris despre asta.

Jurnaliștii de la The New York Times au încercat să se dumirească în legătură cu atacul asupra școlilor. Iată ce au aflat. Au descoperit cel puțin două atacuri care par să fi lovit școli iraniene.

Clipurile video verificate de The New York Times au arătat distrugeri provocate unei clădiri descrise ca fiind școală primară.

Alte videoclipuri arată salvatori săpând prin dărâmături și rucsacuri pline de sânge și praf.

Și The Times a verificat clipurile și spune că școala este lângă o bază navală aparținând celei mai puternice forțe militare iraniene, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

BBC a verificat clipuri cu urmările exploziei, dar nu a fost posibilă verificarea independentă a numărului de morți.

Organizațiilor internaționale de știri le sunt refuzate vizele pentru Iran, ceea ce le limitează capacitatea de a aduna informații de acolo.

BBC îl citează pe un iranian care trăiește în străinătate și care se opune intervenției militare:”Primele victime ale acestui război sunt 40 de fete din Minab, lovite de un atac cu rachete. Acesta este războiul pe care îl aplaudați?”

BBC: Iran says US and Israel strikes hit school killing 108

CNN a geolocalizat imagini video de la locul bombardamentului de la școala Shajaba Tayyiba, situată la aproximativ 61 de metri de o bază militară iraniană.



Școala pare să fi făcut parte anterior din bază, dar imaginile din satelit arată că cele două locații sunt separate cel puțin din 2016. CNN relatează despre 148 victime, citând un oficial local.



