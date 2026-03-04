Războiul din Iran: Ce se ascunde în spatele „inacțiunii” Chinei

Este marea absentă de pe teatrul de război din Orientul Mijlociu. Dar inacțiunea Chinei este reală sau doar aparentă?

Este marea absentă de pe teatrul de război din Orientul Mijlociu. Dar inacțiunea Chinei este reală sau doar aparentă? Cum se mișcă sau cum se va mișca gigantul asiatic dacă războiul declanșat de SUA și Israel în Iran amenință să se extindă și, în orice caz, nu pare să se încheie prea curând? În realitate, calea pe care o poate întreprinde Beijingul este foarte îngustă și dificilă și necesită un echilibru delicat, susținut de principiile care ghidează politica externă (prudentă) a gigantului asiatic. Alternativa, în schimb - intervenția armată în sprijinul Teheranului - ar însemna escaladarea războiului la proporții globale, potrivit Avvenire.

Și în timp ce Conferința Consultativă Politică a Poporului Chinez (CPPCC), organismul consultativ, se întrunește la Beijing, urmată imediat de Congresul Național al Poporului (NPC) - așa-numitele „Două Sesiuni” - există voci care sugerează că războiul ar putea deschide ferestre de oportunități pentru China, cum ar fi aceea de a se prezenta ca un „agent” al ordinii și al stabilității. Dar asta nu e tot: SUA, angajate în războiul din Iran (și deja „epuizate” de fluxul de arme către Ucraina), vor avea o prezență mai redusă în Indo-Pacific. Un avantaj pentru Dragon.

Beijingul este perfect conștient de faptul că Washingtonul a lansat o serie de intervenții armate care lovesc China într-un domeniu crucial: securitatea energetică.

După cum relatează CNN, „În succesiune rapidă, președintele american Donald Trump a eliminat doi dintre cei mai apropiați aliați ai Beijingului: președintele venezuelean Nicolás Maduro și liderul suprem iranian Ali Khamenei”. Aceste șocuri au zguduit ceea ce a mai rămas din ordinea internațională, amenințând să introducă noi „injecții” de haos și dezordine într-un sistem deja muribund. Așa cum scrie China Files, „La fel ca în cazul Venezuelei, destabilizarea unui aliat al Beijingului înseamnă punerea sub semnul întrebării a contractelor suverane, a creditelor energetice și a infrastructurii strategice.

China a investit zeci de miliarde de dolari în Venezuela, împrumuturile urmând să fie rambursate în petrol. Erodarea suveranității unui partener nu reprezintă doar un fapt politic: ea stabilește un precedent juridic. Dacă schimbarea de regim susținută din afară poate face ca acordurile semnate cu guvernele anterioare să fie revocabile, întreaga arhitectură a proiecției economice a Chinei - de la Inițiativa Belt and Road la coridoarele energetice - devine structural vulnerabilă. Prin urmare, atacarea Teheranului înseamnă atacarea indirectă a Beijingului”.

Care sunt parametrii relațiilor Iran-China? Beijingul a fost o gură de oxigen pentru economia iraniană, afectată de sancțiuni internaționale. În 2025, China a achiziționat peste 80% din transporturile de petrol iranian, beneficiind de o reducere semnificativă, echivalentă cu 13,5% din totalul petrolului importat de China pe cale maritimă.

În 2021, cele două țări au semnat un acord de cooperare strategică (non-militară) pe 25 de ani. În plus, Beijingul a „absorbit” Iranul în BRICS și în Organizația de Cooperare de la Shanghai, oferind Teheranului „protecție diplomatică, integrare instituțională, cooperare militară vizibilă și un impuls economic, toate fără a trece linia către o confruntare directă care ar declanșa un război mai amplu”.

Dar asta nu e tot. De la Războiul de 12 Zile de anul trecut, gigantul asiatic și-a intensificat discret sprijinul militar acordat Iranului, vindecând, așa cum subliniază analiștii militari, unul dintre punctele nevralgice ale țării.

„Înainte de 2026, Iranul se baza în mare măsură pe GPS-ul controlat de Occident pentru a viza dronele și rachetele balistice, o condiție care s-a dovedit ulterior a fi călcâiul lui Ahile. În timp ce multe rachete iraniene au ajuns în Israel, bruiajul GPS pe scară largă al SUA și al Israelului a redus dramatic precizia pachetelor de atac iraniene și a permis avioanelor israeliene să survoleze Iranul aproape fără opoziție.

Aceste evenimente au determinat Iranul să dezactiveze oficial spre sfârșitul războiului recepția GPS la nivel național, numai că din păcate, era deja prea târziu”. Astfel, momentul în care China a acordat Iranului accesul la sistemul de navigație prin satelit (BDS) BeiDou-3, a schimbat efectiv cursul războiului.

