Jurnalistul Vitalie Cojocaru explică într-un material video principalele evoluții ale războiului din Iran.

Espress.ro urmărește de asemenea evoluțiile la zi.

Ziua 3 (luni, 2 martie)

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a negat luni informațiile din presa americană, conform cărora Teheranul a încercat să reia discuțiile cu Washingtonul.

Hezbollah deschide frontul libanez. Israel lovește Beirutul și Teheranul: Atacul cu rachete și drone revendicat de Hezbollah a declanșat lovituri israeliene „în tot Libanul”, inclusiv în suburbia sudică a Beirutului, pe fondul raidurilor asupra Teheranului și al scumpirii bruște a petrolului.

Prețul petrolului crește, la deschiderea burselor - piețele asiatice.

Ziua 2 (duminică, 1 martie)

Într-un discurs video, Donald Trump a declarat că „operațiunile de luptă” împotriva Iranului vor continua „până când toate obiectivele noastre vor fi atinse”și a anticipat că „probabil vor fi mai multe” victime americane. A vorbit și despre un timp estimat al operațiunii, de 3-4 săptămâni.

Ziua 1, sâmbătă, 28 februarie

SUA și Israel au lansat operațiuni asupra Iranului. Liderul suprem, Ali Khamenei, a fost eliminat, împreună cu alți comandanți din poziții cheie ai Iranului. Au fost unele manifestații de bucurie în stradă, însă acestea au rămas limitate. La nivelul statului, au fost decretate 40 de zile de doliu național. Manifestanți au ieșit să își exprime durerea pentru pierderea liderului suprem.

Noua conducere

Spațiul aerian, închis

Există o procedura complexă, dar clară, pentru a selecta un succesor al liderului suprem, care este și comandantul-șef. Un consiliu de conducere interimar format din trei membri este acum la conducere.Alerte de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe. Spațiul aerian este închis în regiunea Orientului Mijlociu.